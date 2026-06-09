Often, the most meaningful connections to the arts begin with simply being in the right place at the right time and noticing what draws you in. For Cabarrus Arts Council volunteer Kathy Southworth, that moment came after retirement when she began looking for a way to stay engaged with her community.
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