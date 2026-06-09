Top Story Editor's Pick Cabarrus Calendar Cabarrus Calendar Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0 1 of 2 If you have community news such as reunions, anniversaries, special events and other society news, email mplemmons@independenttribune.com. Metro Creative If you have community news such as reunions, anniversaries, special events and other society news email jstamey@independenttribune.com. 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