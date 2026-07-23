Popular Spotlight COMMENTARY Tom Campbell: We should worry about GOP election changes Tom Campbell Jul 23, 2026 Jul 23, 2026 Updated 9 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tom Campbell Don’t you find it laughable that the ones screaming the loudest about election integrity are the ones seemingly doing their best to interfere with it?kAm}@CE9 r2C@=:?2 #6AF3=:42?D 92G6 E2<6? FA E96 “3@@86J>2?” >2?EC2 @7 ECJ:?8 E@ D42C6 FD :?E@ 36=:6G:?8 @FC 6=64E:@?D 2C6 ?@E ECFDEH@CE9J] qFE :? @?=J @?6 :?DE2?46[ E96 hE9 r@?8C6DD:@?2= 6=64E:@? :? a_`g[ 92D E96C6 366? 6G:56?46 @7 D:8?:7:42?E 32==@E 7C2F5] p?5 E92E 4@CCFAE:@? H2D 4@>>:EE65 3J #6AF3=:42? |2C< w2CC:D[ H9@ H2D 8F:=EJ @7 92CG6DE:?8 :==682= 23D6?E66 32==@ED] ~FC $E2E6 q@2C5 @7 t=64E:@?D 92?5=65 E96 2772:C 4C65:3=J 2?5 4@CC64E=J]k^AmkAm~E96C E92? 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