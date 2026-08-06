Popular Spotlight COMMENTARY Action, adventure, and work: A Williams family affair Wilson R. Cherry Special to the Independent Tribune Aug 6, 2026 Aug 6, 2026 Updated 18 hrs ago 0 Curtis and Carol Williams have been married for 44 years. Carol is a program manager with RVO/CVO. Submitted photo Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Wilson R. Cherry Special to the Independent Tribune Curtis Williams has a tendency to arrive early and stay late if needed as he serves in the capacity of warehouse manager at Rowan Vocational Opportunities Inc. in Salisbury.kAm(9:=6 E96 4@>A2?J H:== 36 46=63C2E:?8 E96 e_E9 2??:G6CD2CJ @7 :ED 7@F?5:?8 :? E96 72== @7 a_ae[ A=2?D 2C6 F?56CH2J 7@C 2 8C2?5 2772:C @7 76DE:G:E:6D] rFCE:D AC@F5=J 24<?@H=6586D E92E 96 :D 92AAJ E@ 46=63C2E6 9:D b_E9 J62C @7 6>A=@J>6?E H:E9 E96 4@>A2?J 5FC:?8 E96 D2>6 6G6?E]k^AmkAmz?@H? 7@C 9:D =:89E?:?8\BF:4< D6?D6 @7 9F>@C 2?5 @77362E H:E[ :E :D D@>6E:>6D 92C5 E@ E6== :7 96 :D D6C:@FD @C ;@<:?8] p=H2JD DA@CE:?8 2? 6776CG6D46?E D>:=6[ 96 :D BF:4< E@ 7=2D9 2 H:?<[ ?@5[ @C @776C 2 D=J 8C:?] w:D 6G6C\AC6D6?E <?24< 7@C >2<:?8 A6@A=6 766= 36EE6C 23@FE E96>D6=G6D :D 2 C2C6 BF2=:EJ E92E :D 2=H2JD 2AAC64:2E65]k^Am People are also reading… Atrium Health Cabarrus ranks among North Carolina's best hospitals in U.S. News report Concord urges residents to keep common contaminants out of recycling bins Friday Five: Fun, shopping, food and adventures in rental cars BREAKING - Bridge to open in Concord 50 years of service - honoring Dr. Doug Kelling NC State football depth chart projection, projected starters for Wolfpack in 2026 Can anyone beat Jay M. Robinson? An SPC preview N.C. Transportation Museum to host Brew & Choo concert and craft beer Saturday West Nile found in Cabarrus, precautions urged Trump admin cuts grants for Duke, Cabarrus Health Alliance and others Cabarrus County property tax bills on the way; online payments available Friday Five: New restaurants, National Night Out and bestseller coming How many NC high school athletes are getting paid? New report out on NIL deals Lil' Roberts Place to end 16-year run - ‘One hell of a ride’ Who will be UNC football starting QB? Bill Belichick, Bobby Petrino offer hints kAmq6:?8 >F=E:\7246E65 2?5 G6CD2E:=6 :? 9:D 23:=:EJ E@ 252AE 2D H2C69@FD6 >2?286C[ ECF4< 5C:G6C[ 4@F?D6=@C[ ;2?:E@C 2?5 AC2?<DE6C 42FD6D rFCE:D E@ 36 9:89=J C682C565] |2:?E2:?:?8 2 D276[ 4=62?[ ?62E 2?5 @C56C=J DA246 :D @7 E96 FE>@DE :>A@CE2?46 E@ 9:>] rFCE:D A2CE:4F=2C=J E9C:G6D :? E96 C@=6 @7 D?2<6 HC2?8=6C[ DBF:CC6= EC2AA6C[ 3:C5 42E496C[ 2?5 2C49\C:G2= E@ 2?J 2?:>2= @C AC652E@C E92E 52C6D E@ EC625 :?E@ 9:D H2C69@FD6 DA246] rFCE:D :D 2? :562= >6?E@C[ E62496C 2?5 EC2:?6C H96? :E 4@>6D E@ H@C<:?8 H:E9 :?5:G:5F2=D H:E9 56G6=@A>6?E2= 2?5 :?E6==64EF2= 5:D23:=:E:6D 2?5 :D @?6 @7 E96 4@>A2?JVD >@DE H6==\C6DA64E65 6>A=@J66D 32D65 @? 9:D C6=2E:@?D9:AD H:E9 4@?DF>6CD]k^Am Curtis Williams is far more than a warehouse manager, and he is quite the character. Submitted photo kAmw:D H@C<=@25 92D :?4C62D65 D:8?:7:42?E=J 2D 2 C6DF=E @7 E96 4@>A2?J’D `f[d__\DBF2C6\7@@E 6IA2?D:@? @7 :ED AC@5F4E:@? 2?5 H2C69@FD6 2C62] (@C<:?8 :? 4@?;F?4E:@? H:E9 2 56G@E65 E62> @7 4@\H@C<6CD 4@?D:DE:?8 @7 s6?G6C {J??[ D2=6D 2?5 >2C<6E:?8 5:C64E@C[ |2C< $49:6>2??[ H9@ H62CD D6G6C2= 92ED 2D 2DD:DE2?E AC@5F4E:@? >2?286C 2?5 2DD:DE2?E 5:C64E@C @7 D2=6D 2?5 >2C<6E:?8[ 2D H6== 2D H@C<:?8 2=@?8 H:E9 $E6A92?:6 w2E=6J[ #'~ :?G6?E@CJ 4@?EC@= 4=6C<[ E96J 92G6 5@?6 2? 6I46==6?E ;@3 @C82?:K:?8 2?5 :>A=6>6?E:?8 E96 ?6H :?G6?E@CJ 2?5 EC24<:?8 DJDE6>]k^Am kAmp44@C5:?8 E@ v2CJ *6=E@?[ 6I64FE:G6 5:C64E@C @7 E96 #@H2? 2?5 r232CCFD 724:=:E:6D[ “rFCE:D :D D@>6E:>6D =:<6 2 A6CA6EF2= >@E:@? >249:?6[ 4@?DE2?E=J >@G:?8 2D 96 25;FDED E@ 9:D >2?J 5:776C6?E ;@3 C6DA@?D:3:=:E:6D]”k^Am kAm*6=E@? 4@?E:?F65 3J D2J:?8[ “rFCE:D 92D 2? F?42??J 23:=:EJ E@ 3=6?5 4@>>F?:42E:@? D<:==D[ =6256CD9:A 2?5 A2E:6?46 G6CJ A@D:E:G6=J H9:=6 H@C<:?8 H:E9 @FC DA64:2= ?665D 4@?DF>6CD 2D H6== 2D H:E9 4@\H@C<6CD 2?5 >2?286>6?E]” *6=E@? H6?E @? E@ D2J[ “rFCE:D 56>@?DEC2E6D @FEDE2?5:?8 4FDE@>6C D6CG:46 D<:==D H9:=6 :?E6C24E:?8 H:E9 @FC DFAA=:6CD[ DE2<69@=56CD 2?5 G6?5@CD 2=:<6]”k^AmkAm|2C< $49:6>2??[ H9@ H@C<D 4=@D6=J H:E9 rFCE:D[ D2:5[ “rFCE:D :D 2=H2JD H:==:?8 E@ @776C DF886DE:@?D 2D E@ G2C:@FD >6E9@5D 2?5 >62?D E@ 6?92?46 @FC D6CG:46 56=:G6CJ 3@E9 :?E6C?2==J 2?5 6IE6C?2==J] w6 :D G6CJ D276EJ\@C:6?E65 2?5 4@?DE2?E=J DEC:G6D E@ >2:?E2:? 4FDE@>6C D2E:D724E:@?]”k^Am kAm%6CCJ s][ H9@ D6CG6D 2D rFCE:D’ 2DD:DE2?E[ 92D H@C<65 H:E9 9:> 7@C @G6C a_ J62CD[ 2?5 E96J 92G6 2 >FEF2= 25>:C2E:@? 2?5 3@?5]k^AmkAm“rFCE:D :D >J ‘|2:? |2?[’” D2:5 %6CCJ]k^AmkAm“w6 92D C62==J 96=A65 >6 E@ =62C? E96 :?EC:424:6D @7 @FC 3FD:?6DD 2?5 9@H E@ 36 4@?D:DE6?E[ 4@?D:56C2E6 2?5 C6DA64E7F=[” %6CCJ D92C65]k^AmkAm%96J 7C6BF6?E=J 6?;@J =:89E\962CE65 32?E6C[ AC2?<D 2?5 AC24E:42= ;@<6D @? 6249 @E96C] ~?6 @7 rFCE:D’ 72G@C:E6 C@=6D :D E@ 3C:?8 @FE E96 “(2=E6C |:EEJ” :? 9:>D6=7]k^Am kAmr@?DF>6CD 2?5 DE277[ 2D H6== 2D 6G6CJ@?6 H9@ 6?4@F?E6CD rFCE:D[ 2C6 E9C:==65 H:E9 9:D >2?J :>A6CD@?2E:@?D 2?5 E96 H:56 G2C:6EJ @7 564@C2E:G6 4@DEF>6D 96 H62CD 2D 96 46=63C2E6D 2?5 6>A92D:K6D 2 >F=E:EF56 @7 9@=:52JD 2?5 DA64:2= @442D:@?D 2E #'~ 2?5 r'~] ~?6 36:?8 9:D “&?4=6 $2>” 2EE:C6 7@C E96 u@FCE9 @7 yF=J[ :? H9:49 96 H@? E96 |@DE !2EC:@E:4 4@?E6DE 5FC:?8 E96 }@CE9H@@5D r2>A vC@F?5 2??F2= 4@DEF>6 2?5 8@=7 42CE A2C256 2E E96:C u@FCE9 46=63C2E:@?] w6 92D 82:?65 ?@E@C:6EJ 2?5 244=2:> :? 9:D “$E] !2EC:4<’D s2J” C682=:2 2D 96 52?46D 2? xC:D9 ;:8] w:D 2EE6>AED 2E >@56C? =:?6 52?4:?8 7C6BF6?E=J 5C2H 2AA=2FD6 2?5 =2F89E6C] w:5:?8 688D 2D E96 t2DE6C qF??J[ 96 @776CD C6=6?E=6DD 8@33=6D 2D “%@> %FC<6J[” 2?5 56A6?5:?8 @? 9:D 7C2>6 @7 >:?5[ 96 4@F=5 >2<6 2? 2AA62C2?46 2D E96 vC:?49[ 2? 6=7[ @C E96 ;@==J 72E >2? 9:>D6=7[ $2?E2 r=2FD[ 2D 96 5:DEC:3FE6D 42?5J 2?5 8:7ED]k^Am kAmrFCE:D A6CD@?:7:6D E96 “s2>? *2?<66” A6CD@?2[ 2D 96 :D 2 >2;@C }6H *@C< v:2?ED 72? 2?5 2? 2G:5 DFAA@CE6C @7 E96 }6H *@C< *2?<66D] p=E9@F89 96 :D ?@E E96 >@DE 4@>>:EE65 }qp 32D<6E32== 7@==@H6C[ 96 :D BF:4< E@ =6E J@F <?@H E92E E96 z?:4<D H@? E96 a_ae }qp 492>A:@?D9:AD]k^AmkAmrFCE:D 362>D H:E9 AC:56 H96? 96 DA62<D @7 9:D 96=A>2E6 2?5 H:76[ r2C@=[ H9@ 96 4C65:ED H:E9 3@E9 9:D 6>@E:@?2= 2?5 DA:C:EF2= DFAA@CE] %96J 92G6 366? >2CC:65 7@C cc J62CD[ 2?5 E96J 2C6 E96 A2C6?ED @7 EH@ 49:=5C6? 2?5 EH@ 8C2?549:=5C6?]k^AmkAmr2C@= :D 6>A=@J65 2D 2 AC@8C2> >2?286C 2E #'~^r'~] r2C@= 6I4=2:>65[ “|J >@E96C 2?5 DE6A72E96C 925 AC6G:@FD=J >@G65 D@FE9 2?5 BF:4<=J 25;FDE65[ 2?5 H96? H6 42>6 5@H? E@ G:D:E E96>[ H6 C62==J =:<65 E96 2E>@DA96C6[ 6?G:C@?>6?E[ A246[ 2?5 BF2=:EJ @7 =:76]” p7E6C C6EFC?:?8 9@>6 E@ E96 wF5D@? '2==6J @7 &ADE2E6 }6H *@C<[ E96J 564:565 E@ C6=@42E6 D@FE9]k^Am kAm*6=E@? H6?E @? E@ 4@>>6?5 3@E9 r2C@= 2?5 rFCE:D[ “%96J 92G6 AC@G6? E@ 36 >2;@C 2DD6ED E@ @FC @G6C2== 8C@HE9 2?5 BF2=:EJ @7 D6CG:46 56=:G6CJ]”k^AmkAm(96? ?@E H@C<:?8[ rFCE:D :D 2? 2G:5 82C56?6C H9@ 6?;@JD A=2?E:?8 2?5 8C@H:?8 G686E23=6D H9:=6 6IA6C:>6?E:?8 H:E9 9@>6>256 C64:A6D 2?5 5:776C6?E 4@@<:?8 >6E9@5D] w6 2?5 r2C@= 6?;@J EC2G6=:?8[ 6DA64:2==J 4CF:D:?8 2?5 6IA=@C:?8 :?E6C6DE:?8 D:E6D 2?5 =2?5>2C<D :? E96:C ?6H 42>A6C] %96J 3@E9 6?;@J DH:>>:?8 2?5 8@:?8 E@ E96 36249] r2C@= A2CE:4F=2C=J =:<6D 564@C2E:?8 2?5 5@:?8 C6?@G2E:@?D 2C@F?5 E96:C 9@>6 2?5 AC@A6CEJ]k^Am kAm!6C92AD E96:C >@DE 496C:D965 C@=6 :D E92E @7 A2C6?ED 2?5 8C2?5A2C6?ED] %96:C D@?[ r9C:D[ :D 2 496>:42= @A6C2E@C 2?5 E96:C 52F89E6C[ $92?2[ :D 2 5:C64E DFAA@CE AC@76DD:@?2= 2E #'~] x7 J@F H2?E E@ D66 E96:C C25:2?E D>:=6D =:89E FA[ E96? 6?8286 E96> :? 4@?G6CD2E:@? 23@FE E96:C 8C2?552F89E6CD] |24:[ `c[ :D 2 DE2?5@FE G@==6J32== A=2J6C[ H9:=6 qC@@<=J?[ `a[ :D 2 DE2?5@FE :? 52?46 4@>A6E:E:@?D]k^Am kAmxE 42? 46CE2:?=J 36 DE2E65 E92E H:E9 72>:=J 82E96C:?8D[ 86E\E@86E96CD[ 2?5 ;@:?E EC2G6=:?8[ “xE’D 2 u2>:=J p772:C]”k^Am Wilson R. Cherry Wilson R. Cherry is the former director of community affairs for Rowan Vocational Opportunities, Inc. and a regular contributor to the Independent Tribune. 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Friday Five: Fun, shopping, food and adventures in rental cars Mark Plemmons' Friday Five includes: National Night Out; South Union Shopping Center sold; a new vendor for CK Rider; Bae's Burgers opens; and… Friday Five: New restaurants, National Night Out and bestseller coming Mark Plemmons' Friday Five includes: 7 Brew Drive-Thru and The Cheesecake Factory are coming to Concord; the Farmington Famous Toastery is nea… Steve Davis: How to pray when death draws near The Rev. Steve Davis discusses prayer when death may be near. Friday Five: Walmart in the sky comes to Concord Commons Mark Plemmons' Friday Five includes: Walmart's new drone service coming to Concord; Parks & Rec Month is celebrated at Frank Liske; nonpro… Steve Davis: Finding peace in the waiting The Rev. Steve Davis suggests we remember and feel God's presence while we are waiting. Watch Now: Related Video Trump Denies U.S. Weapons Shortage, Vows Action Over Leaks Iran Warns Gulf States | Israel Strikes Lebanon as Hormuz Talks Continue | West Asia Crisis Iran Warns Gulf States | Israel Strikes Lebanon as Hormuz Talks Continue | West Asia Crisis Who are the Democratic Socialists of America and what's their platform? Who are the Democratic Socialists of America and what's their platform? Trump's Reflecting Pool Dispute Deepens as Preservation Group Says DOJ Filing Weakens Vandalism Claims Trump's Reflecting Pool Dispute Deepens as Preservation Group Says DOJ Filing Weakens Vandalism Claims