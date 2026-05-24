Stephen Borelli USA Today Network
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Stephen Borelli, aka Coach Steve, has been an editor and writer with USA TODAY since 1999. He spent 10 years coaching his two sons’ baseball and basketball teams. He and his wife, Colleen, are now sports parents for two high schoolers.
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