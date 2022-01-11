Catawba College Dean’s List announced for Fall 2021

SALISBURY— A total of 318 students have been named to the Dean's List for the Fall 2021 semester at Catawba College, according to Dr. Constance Rogers-Lowery, Provost of the College.
Students named to the Dean's List have achieved a 3.5 grade point average in 15 or more semester hours.
Albemarle – DeeAnnah Marie Brantley, Lane Daniel Brantley, Liberty Elizabeth Coley, Bailey McCall Hunter, Caroline Elizabeth LeFloch.
China Grove – Joshua Heath Page, Haley Frances Sloop, Bailey Brooke Webster, Rachel Reese Webster.
Concord – Christina R Brendle. Hannah E Dunn, Aksel Bryan Henderson, Brett Owen Laws, Ethan M Suchanoff.
Davidson – Kasey Rebecca Hahn, Arilyn Elona Lynch, William Nicholas Roque.
Harrisburg – Madeline Claire Capel.
Huntersville – Alexandra Marie Diaz, Kylie Catherine Vilseck.
Kannapolis – Aliya Mackenzie Foster, Migdy M Gonzalez, Alexis Marie Mann, Hannah Ekrheim Scharr.
Landis – Katelyn Daniels.
Locust – Ross Whitley Huneycutt.
Mocksville – Brandon S.Finney, Brittany McClanon, Brianna Paige Moore, Kaitlyn Paige Nunn, Julee Lynn Triplett, Aaron Joel Williams.
Mooresville – Jennifer Bailey, Madeline Nicole Cabe, Jackson Lowell Chapin, Katelyn Sara Cusumano, Emily Donaldson, Brian Michael Garcia, Sarah Anne Hamilton, Jenna Marie Harris, Reagan Kylie Inman, Jamie Kazenmayer, Kaylee Mckenzie Leazer, Lilliana Grace Jean Rebilas, Ian Verity, Julia Rose Vero, Anna Katya Willis, Eric Michael Wisniowski.
Rockwell – Sandra H. Abbey, Rebekah Emolyn Cale, Julia Grace Rockwell, Bryson Taylor Sprinkle, Gracelyn Thomason.
Salisbury – Nicolas Morillo, Nourhan Ali, Irma Bergic, Bailey Wilson Birkhead, Gemma Margaret Ruth Brown, Sarah Ann Burke, Jenifer Yaneth Castillo Pacas, Jenny Cheng, Chase Franklin Clayton, Maria Curiel, Jillian Halle Dunn, Ruby Paige Fallin, Ashlyn Nicole Fleming, Gavin Michael Fleming, Elissa Delia Garcia, Jordan Allen Goodine, Sarah Nicole Grooms.
Katie Hager, Kary W Hales, Jamison Lynn Harbinson, Zachary Harper, Abby Grace Hilton, Michael Maddux Holshouser, Garrison Marshall Jones, Benjamin Cooper King, Andrew Jason Kisamore, Caroline Mae Kruger, Bryan W Lawson, Clayton Jacob Lewis, Madison Brooke Lewis, Alexandra Elizabeth Linder, Bernard Weaver Malloy, Ashley Marshall, Teresa Medlin-Shoe, Tyler Jay Miller, Kendall McKenzie Mullis, Alen Muskic, Alexander Eliseo Rodriguez, Lillian Virginia Rusher, Angela Madison Smith, Mary Grace Stoelting, Meredith Nicole Swaim, Colleen Marie Welday, Jaxon Aren Wheeler.