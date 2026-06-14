Popular Spotlight RUFFIN ON RELIGION Mike Ruffin: Does God really care? The Rev. Mike Ruffin Jun 14, 2026 Jun 14, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save For he himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” (Hebrews 13:5)kAmp== @7 FD H@?56C 7C@> E:>6 E@ E:>6 H96E96C v@5 C62==J 42C6D 23@FE H92E’D 8@:?8 @? :? @FC =:G6D] (9Jn q642FD6 E96C6 2C6 E9@D6 @442D:@?D :? =:76 H96? “=:76” D66>D E@ 36 4C2D9:?8 5@H? @? FD] (6 =:G6 7@C E96 {@C5] qFE H96? E9:?8D 8@ 2HCJ[ H6 D66< 9:D 4@>7@CE 2?5 9:D 8F:52?46] (6 AC2J[ 3FE H6 5@?’E 766= 2?JE9:?8 492?86D] (6 H@?56C[ “(96C6 :D 96n”]k^AmkAmqFE 5:5 H6 C62=:K6 E92E y6DFD @?46 925 E96>[ E@@n xE 92AA6?65 H9:=6 96 H2D 5J:?8 @? E96 4C@DD 7@C @FC D:?D] #6>6>36C H96? 96 H2D @? E96 4C@DD[ 96 D2:5[ “|J v@5[ |J v@5[ H9J 92G6 J@F 7@CD2<6? >6n”] W|2EE96H aficeXk^Am People are also reading… Friday Five: A fairy walk, new restaurants, a festival and more Extradition hearing delayed in NC Sun Drop murders cold case Concord men charged with stealing $591K worth of electricity Amazon, Corning multi-billion dollar pact to yield 1,000 jobs Commissioners Notebook: Mt. Pleasant creek to be named for Archie Fisher Concord police seek fifth suspect in February double homicide 90,000 soldiers passed through Greensboro during World War II. Here's the story of the Overseas Replacement Depot Former Hartsell School educators reunite to share memories Concord High students honored for assisting during medical emergency Commercial structure fire on Derita Road in Concord 4 biggest takeaways from Panthers' 2026 mandatory minicamp Cabarrus EDC manufacturing docuseries wins multiple Telly Awards Cabarrus students dominate Blumey finalist lists; Cox Mill's Woerner earns regional theater award Friday Five: Dash In, Kellswater Lowe's Foods opening Opportunity House joins Cabarrus Rowan Community Health Centers Network to expand housing, healthcare, and support services kAm%96C6 2C6 E9@D6 H9@ 36=:6G6 v@5 86ED @FE @7 E96 H2J H9:=6 H6’C6 96C6 @? 62CE9 2?5 ;FDE =6ED E9:?8D 92AA6?] %96J 2C6 42==65 “s6:DED]” %9@>2D y6776CD@? H2D D2:5 E@ 36 2 s6:DE] s6:DED 5@ ?@E 36=:6G6 :? E96 :?6CC2?4J @7 $4C:AEFC6 @C DFA6C?2EFC2= >:C24=6D] %96J 36=:6G6 E92E v@5 4C62E65 FD E@ H@C< E9:?8D @FE 7@C @FCD6=G6D] %96J 766= 2== E96 E@@=D 2C6 96C6 E92E H6 ?665] %96J 36=:6G6 v@5 5@6D?’E :?E6CG6?6 :? 9F>2? 2772:CD @C DFDA6?5 E96 ?2EFC2= =2HD @7 E96 F?:G6CD6]k^AmkAm%96 v@5 H6 36=:6G6 :? :D }~% E96 v@5 @7 E96 s6:D>] w6 :D ?@E 2=@@7 E@ H92E :D 8@:?8 @? :? @FC =:G6D] %96 q:3=6 E62496D FD E92E[ k6>m“}@H 72:E9 :D E96 DF3DE2?46 @7 E9:?8D 9@A65 7@C[ E96 6G:56?46 @7 E9:?8D ?@E D66?]” kDEC@?8mWw63C6HD ``i`Xk^DEC@?8mk^6>m }@E:46 E96 H@C5[ “}@H]” %96C6 :D 8C62E >62?:?8 :? E9:D G6CD6 7@C >@>6?ED =:<6 x 92G6 56D4C:365]k^Am kAm(96? E96 H@C=5 :D 4C2D9:?8 5@H? @? FD[ }~( :D E96 E:>6 E@ 6I6C4:D6 @FC 72:E9] xE’D 2=D@ E96 E:>6 E@ 36=:6G6 :? E96 :>A@DD:3=6 E@ 36 E92E v@5 =@G6D FD 6?@F89 E@ DFA6C?2EFC2==J :?E6CG6?6 :? H92E :D 8@:?8 @? :? @FC =:G6D]k^AmkAmw@H 5@ H6 86E 7C@> “v@5 5@6D?’E 42C6” E@ “}@H :D E96 E:>6”nk^AmkAm(6 92G6 E@ EFC? E@ $4C:AEFC6P v@5 92D AFE C62= DE@C:6D :? E96 q:3=6 E@ C6>:?5 FD 9@H >F49 96 42C6D] (96? y6DFD H2=<65 @? E96 H2E6C[ !6E6C 7@==@H65] qFE H96? !6E6C E@@< 9:D 6J6D @77 y6DFD[ 96 D2?< =:<6 2 C@4<]k^Am k9am{6DD@? R`k^9amkAmz66A J@FC 6J6D @? y6DFD] w6 5:65 @? E96 4C@DD 3642FD6 96 42C65 7@C FD] p?5 96 DE:== 5@6DPk^Am k9am{6DD@? Rak^9amkAm#6>6>36C E92E v@5 :D ?@ C6DA64E6C @7 A6CD@?D] %96 pA@DE=6 !2F= HC@E6 :? #@>2?D ai``[ “u@C E96C6 :D ?@ A2CE:2=:EJ H:E9 v@5]” (9:=6 :E >2J D66> E92E @E96CD AC@DA6C 2?5 H6 5@ ?@E[ :E 92D ?@E9:?8 E@ 5@ H:E9 v@5’D =@G6 7@C FD] y6DFD’ 2E@?:?8 24E @7 E96 4C@DD :D 7@C 6G6CJ@?6 H9@ 42==D FA@? 9:D ?2>6Pk^Am k9am{6DD@? Rbk^9amkAmv@5 3C:?8D A2:? 2?5 DF776C:?8 E@ FD E@ DEC6?8E96? @FC 72:E9[ ?@E E@ BF6DE:@? :E] x 92G6 2 A6CD@?2= E6DE:>@?J 96C6 E@ >2<6 >J A@:?E] x 92G6 ?6G6C 366? D@>6@?6 E@ 8@ E@ E96 2=E2C E@ 2D< 7@C AC2J6C] |J AC:56 H@F=5?’E 2==@H >6 E@ 5@ :E] (96? H6 =:G65 :? v6@C8:2[ 9@H6G6C[ x 82G6 :? H96? E96 @?=J 2?DH6C E@ E96 ?F>3:?8 :? >J =67E E9F>3 H2D DFC86CJ]k^Am kAmx 2D<65 #6G] #2?5J '2=:>@?E E@ AC2J 7@C 962=:?8[ p?5 x 36=:6G65 E92E v@5 4@F=5 5@ :E] x C62=:K65 x 925 E@ AFE >J AC:56 2D:56 2?5 9F>3=6 >JD6=7 367@C6 v@5 H@F=5 >@G6 :? >J =:76] v@5 962=65 >J E9F>3] %96 4JDE H2D DE:== E96C6[ 3FE E96 766=:?8 42>6 324<]k^Am kAm#625 2?5 =:DE6? E@ y6DFD’ C6DA@?D6 E@ 9:D 5:D4:A=6D 23@FE H9J E96J 4@F=5 ?@E 962= E96 6A:=6AE:4 96 ;FDE 962=65i k6>m“q642FD6 @7 J@FC F?36=:67j 7@C 2DDFC65=J[ x D2J E@ J@F[ :7 J@F 92G6 72:E9 2D 2 >FDE2C5 D665[ J@F H:== D2J E@ E9:D >@F?E2:?[ ‘|@G6 7C@> 96C6 E@ E96C6[’ 2?5 :E H:== >@G6j 2?5 ?@E9:?8 H:== 36 :>A@DD:3=6 7@C J@F]” kDEC@?8mW|2EE96H `fia_Xk^DEC@?8mk^6>mk^AmkAm%96C6 2C6 >2?J @E96C 2?DH6CD E@ E96 BF6DE:@? H6 92G6 23@FE v@5 :? E:>6D =:<6 E96D6] ~A6? J@FC q:3=6[ 2?5 J@F H:== 7:?5 E96 2?DH6CD E@ C6DE@C6 J@FC 72:E9] v@5 C62==J 5@6D 42C6 23@FE H92E :D 8@:?8 @? :? J@FC =:76Pk^Am Mike Ruffin 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Mike Ruffin: Fear of death not unusual for most Christians Mike Ruffin talks about death and what it means for Christians. Watch Now: Related Video US-Iran deal is ‘extremely bad’ for fragile Lebanon, Lebanese MP warns Trump puts U.S. power on display for UFC Freedom 250 Trump puts U.S. power on display for UFC Freedom 250 How do fans feel about the White House hosting UFC Freedom 250? How do fans feel about the White House hosting UFC Freedom 250? Trump says Israeli attacks on Beirut unjustified, puts Iran deal at risk Trump says Israeli attacks on Beirut unjustified, puts Iran deal at risk