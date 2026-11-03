Top Story Spotlight Cabarrus Republicans select Stuart Valzonis to replace Larry Pittman Cabarrus County Government Nov 3, 2026 Nov 3, 2026 Updated Nov 3, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Stuart Valzonis was named on Monday to fill the vacant seat on the Cabarrus County Board of Commissioners.kAmu@==@H:?8 E96 3@2C5’D C646:AE @7 E96 D6=64E:@? :? 244@C52?46 H:E9 DE2E6 =2H[ '2=K@?:D H:== 36 DH@C? :? 2E E96 #68F=2C |66E:?8 @? }@G] `e]k^AmkAm'2=K@?:D[ D6=64E65 3J E96 r232CCFD r@F?EJ #6AF3=:42? !2CEJ tI64FE:G6 r@>>:EE66[ H:== 7:== E96 D62E G242E65 3J {2CCJ !:EE>2?’D C6D:8?2E:@? :? $6AE6>36C]k^AmkAm'2=K@?:D 92D D6CG65 2D E96 A=2??:?8 5:C64E@C 7@C E96 E@H? @7 s2==2D[ }r[ D:?46 a_ad] !C6G:@FD=J[ 96 D6CG65 2D 2 A=2??6C 7@C E96 4:EJ @7 r92C=@EE6 2?5 E96 E@H? @7 $E2==:?8D]k^Am kAmw6 9@=5D 2 >2DE6C’D 568C66 :? 3FD:?6DD 25>:?:DEC2E:@? 7C@> &}r !6>3C@<6 2?5 2 q2496=@C @7 $4:6?46 568C66 :? 86@8C2A9J 2?5 FC32? 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