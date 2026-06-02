Kevin Skiver USA TODAY NETWORK
After last season saw No. 1 Vanderbilt and No. 2 Texas fail to make it out of the baseball NCAA Tournament opening weekend to super regionals, one would think it would be hard to be surprised by the 2026 iteration.
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