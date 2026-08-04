For Julie Roberts, volunteering with the Cabarrus Arts Council began with a desire to reconnect with something she had loved for decades.
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