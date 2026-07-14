Cabarrus Arts Council
On July 9, the Cabarrus Arts Council officially unveiled its 2026–27 Davis Theatre season during its annual Season Launch Party, announcing an incredible lineup of artists set to take the stage throughout the coming year.
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