Art on the Go is a Cabarrus Arts Council program created in partnership with Cabarrus County Libraries, El Puente, Logan Recreation Center, and other community partners. These traveling workshops bring exciting, hands-on arts experiences directly to communities across Cabarrus County. Throughout the year, instructors provide engaging projects and all the supplies needed — you simply bring your imagination. All workshops are free to attend.
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