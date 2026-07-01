The Cabarrus County celebration of American Independence began Saturday with the reading of the Declaration of Independence at the Eastern Cabarrus Historical Society, followed by the Mount Pleasant parade, festival and fireworks.
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PHOTOS: Mount Pleasant kicks Independence Day celebrations in Cabarrus
Mount Pleasant kicked of the American Independence celebration in Cabarrus County Saturday with the reading of the Declaration of Independence, a parade, festival and fireworks Saturday. Michael A. Anderson and Dylan Anderson of Michael A. Anderson Photography shared dozens of photos. Here are a few. Many more are on their Facebook page.
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Mark Plemmons
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