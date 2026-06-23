Top Story Spotlight Kannapolis approves $134.7 million budget, holds tax rate at 55.95 cents From staff reports Jun 23, 2026 Jun 23, 2026 Updated Jun 23, 2026 0 Kannapolis City Council approved its new $134.7 million budget, which holds the property tax rate at 55.95 cents per $100 valuation. City of Kannapolis Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save From staff reports The Kannapolis City Council unanimously approved the Fiscal Year 2026-27 budget Monday. The total recommended budget is $134,747,543, which includes all seven operating funds of the city.kAm%96 3F586E :?4=F56D ?@ :?4C62D6 :? E96 AC@A6CEJ E2I C2E6] %96 E2I C2E6 H:== C6>2:? 2E dd]hd 46?ED A6C S`__ G2=F2E:@?]k^Amk9amqF586E DEC2E68:6Dk^9amkAm%96 3F586E 4@?46?EC2E6D @? E9C66 DEC2E68:6Dik^AmkAm`] $FAA@CE:?8 E96 4:EJ’D 8C62E6DE 2DD6ED – :ED 6>A=@J66D]k^Am kAma] u:D42= #6DA@?D:3:=:EJ – E96 6IA64E2E:@? E92E 8C@HE9 :? C6G6?F6D 92D 2?5 >2J 4@?E:?F6 E@ D=@H :? 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