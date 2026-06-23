What an amazing week at the Cabarrus Arts Council, where the creativity of young artists was on full display! The Cabarrus Arts Council recently completed the first round of its summer camps, led by instructor Noel Ali.
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