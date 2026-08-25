Cabarrus Arts Council
Bluegrass is at the heart of DownRiver Collective, but the Nashville-based five-piece has no interest in staying inside the lines.
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