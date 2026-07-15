Popular Spotlight COMMENTARY Steve Davis: The lasting impact of summer mission trips The Rev. Steve Davis Jul 15, 2026 10 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The Rev. Steve Davis Some of the most important decisions people make about their future happen during the summer — not in a classroom, but on a mission trip. I know because that's exactly what happened to me.kAmtG6CJ DF>>6C[ 49FC496D D6?5 D9@CE\E6C> >:DD:@? E62>D 24C@DD E96 &?:E65 $E2E6D 2?5 2C@F?5 E96 H@C=5] pD 2 A2DE@C[ x 92G6 925 E96 AC:G:=686 @7 =625:?8 >:DD:@? E62>D E@ A=246D =:<6 !9:=256=A9:2[ |6>A9:D 2?5 (6DE ':C8:?:2] *6E >J A2DD:@? 7@C >:DD:@?D 3682? =@?8 367@C6 x 3642>6 2 A2DE@C] xE DE2CE65 H96? x H2D 2 E66?286C]k^AmkAmt249 DF>>6C[ >J 49FC49 J@FE9 8C@FA EC2G6=65 E@ qF772=@[ }6H *@C<[ E@ D6CG6 E96 4@>>F?:EJ] sFC:?8 E96 H66<[ @FC J@FE9 49@:C D2?8 2?5 D92C65 E96 8@DA6= :? 2 G2C:6EJ @7 A=246D[ :?4=F5:?8 }:282C2 u2==D 2?5 %@C@?E@[ r2?252] (6 2=D@ 5:G:565 :?E@ D>2== E62>D E@ =625 324<J2C5 q:3=6 4=F3D :? ?6:893@C9@@5D E9C@F89@FE qF772=@] %9@D6 EC:AD 492?865 >J =:76 :? EH@ F?7@C86EE23=6 H2JD]k^Am People are also reading… AMC Concord Mills adds NC's first ScreenX auditorium Atrium Health agrees to $1.8 million settlement in patient data case Friday Five: Merry Christmas - Downtown Concord celebrates Saturday Concord breaks ground on David Phillips Park, new nature-focused destination North Carolina should treat obesity like the chronic disease it is Court rules in Concord Mills mall effort to evict store and collect back rent Cabarrus players hard at work getting better in the summer Pastor Doug Lattimore's mission to bring food and hope to every doorstep What do you think? Downtown Concord updating its parking study Kannapolis assistant city manager announces retirement after 31 years of service Fayetteville is NC’s sixth-largest city. So where are the skyscrapers? Cabarrus Calendar Mitch McConnell's health absence a mystery with Senate poised to return Progress continues on Concord Parks & Rec Bond projects Kannapolis' Eddie Smith elected to state post kAmu:CDE[ x H2D 49@D6? E@ =625 @?6 @7 E96 q:3=6 4=F3 E62>D] |J C6DA@?D:3:=:EJ H2D E@ E6249 E96 q:3=6 =6DD@? 6249 52J] %92E 2DD:8?>6?E 7@C465 >6 E@ DEF5J v@5VD (@C5 2?5 AC6A2C6 42C67F==J] |@C6 :>A@CE2?E=J[ :E D9@H65 >6 E92E v@5 4@F=5 FD6 2? @C5:?2CJ E66?286C E@ A@:?E @E96CD E@ r9C:DE]k^AmkAmx DE:== C6>6>36C H2E49:?8 49:=5C6? A=246 E96:C 72:E9 :? y6DFD 2D {@C5 2?5 $2G:@C] $66:?8 v@5 H@C< E9C@F89 >6 82G6 >6 E96 4@?7:56?46 E@ G@=F?E66C 5FC:?8 E96 D49@@= J62C E@ =625 2 H66<=J q:3=6 4=F3 7@C 49:=5C6? =:G:?8 :? 2? 2A2CE>6?E 4@>>F?:EJ ?62C @FC 49FC49]k^Am kAm%96 D64@?5 =6DD@? 42>6 367@C6 >J 7:?2= EC:A E@ qF772=@] ~FC 49FC49 925 E@ C65F46 E96 >:DD:@? 3F586E[ D@ @FC J@FE9 8C@FA H@C<65 E@ C2:D6 E96 >@?6J H6 ?66565] x7 H6 C2:D65 >@C6 E92? @FC 8@2=[ E96 6IEC2 >@?6J 96=A65 A2J 6249 DEF56?EVD 6IA6?D6D]k^Am kAmu@C ?62C=J 2 J62C x >@H65 =2H?D[ H2D965 H:?5@HD[ 2?5 E@@< @? ;FDE 23@FE 2?J @55 ;@3 D@>6@?6 H@F=5 9:C6 >6 E@ 5@] ~FC J@FE9 8C@FA 6G6? 9@DE65 2 5:??6C E962E6C 7F?5C2:D6C H96C6 x A=2J65 E96 56G:=VD 2AAC6?E:46] qJ E96 E:>6 H6 =67E 7@C qF772=@[ H6 925 :?G6DE65 @FCD6=G6D :? E96 EC:A] q642FD6 H6 925 H@C<65 7@C :E[ H6 2AAC64:2E65 6G6CJ @AA@CEF?:EJ v@5 82G6 FD E@ D6CG6]k^Am kAmxE 2=D@ C6>:?565 >6 @7 E96 pA@DE=6 !2F=[ H9@ @7E6? H@C<65 H:E9 9:D @H? 92?5D E@ DFAA@CE 9:>D6=7 H9:=6 42CCJ:?8 @FE 9:D >:?:DECJ]k^AmkAm{@@<:?8 324<[ x 42? 9@?6DE=J D2J E9@D6 DF>>6C >:DD:@? EC:AD 96=A65 D92A6 E96 4@FCD6 @7 >J =:76] %96J E2F89E >6 E@ D6CG6[ E@ ECFDE v@5[ 2?5 E@ 5:D4@G6C 8:7ED x ?6G6C <?6H x 925] |:DD:@? EC:AD 4@?E:?F6 E@ 5@ E96 D2>6 7@C 4@F?E=6DD @E96CD E@52J]k^Am kAm%96J 8:G6 A6@A=6 @AA@CEF?:E:6D E@ D6CG6 :? H2JD E96J ?6G6C :>28:?65] %96J 96=A 36=:6G6CD 56G6=@A 2 962CE 7@C D92C:?8 E96 8@DA6=[ @7E6? :?DA:C:?8 8C62E6C 72:E97F=?6DD :? D6CG:?8 2E 9@>6] u@C D@>6[ E96J 6G6? 364@>6 E96 7:CDE DE6A E@H2C5 2 =:76E:>6 @7 >:DD:@?2CJ D6CG:46]k^Am kAmx7 J@FC 49FC49 @776CD 2? @AA@CEF?:EJ E@ D6CG6 E9:D DF>>6C — 6G6? :7 :EVD @?=J 7@C 2 76H 52JD — x 6?4@FC286 J@F E@ 8@] *@F >2J E9:?< J@FVC6 492?8:?8 D@>6@?6 6=D6VD =:76[ @?=J E@ 5:D4@G6C E92E v@5 :D 492?8:?8 J@FCD]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Steve Davis: What is a true revival? The Rev. Steve Davis looks at what revival means and how to get it. Watch Now: Related Video U.S., Iran strikes continue for fifth straight day as Washington launches new wave of attacks Trump threatens strikes on Iran's bridges and power plants Trump threatens strikes on Iran's bridges and power plants Paramount's Warner takeover challenged by 12 US states Paramount's Warner takeover challenged by 12 US states Protests break out in Maine after ICE agents fatally shot man Protests break out in Maine after ICE agents fatally shot man