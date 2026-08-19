Popular Spotlight MAKING DISCIPLES LETTER Making disciples letter: If I knew death would come tonight By Al Stanford Aug 19, 2026 Aug 19, 2026 Updated 15 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save By Al Stanford Here is how I think I would spend the day:kAmxE H@F=5 36 E96 >@DE 6I4:E:?8 52J :? >J =@?8 =:76] %96 H2:E H@F=5 36 2=>@DE @G6C] x H@F=5 36 E9:?<:?8 23@FE 36:?8 :? y6DFDV AC6D6?46 E@>@CC@H] p?5 ?@H[ x H@F=5 6?;@J DA6?5:?8 >J =2DE E:>6 @? 62CE9 H:E9 >J 72>:=J 2?5 7C:6?5D[ =@G:?8 E96>]k^Amk9amu@C >6k^9amkAmxE H@F=5 36 E96 8C62E6DE 6I4:E6>6?E :? >J =:76E:>6] p?5 :E :D 5@F3E7F= E92E x 4@F=5 86E 2?J3@5J E@ E2<6 >6 D6C:@FD=J 2D x 6?;@J65 E96 52J]k^Am k9amp?5 <?@H:?8 7@C DFC6k^9am People are also reading… Cabarrus, Kannapolis among school districts breaking a rarely enforced state law UPDATE: Kannapolis police identify man killed in officer-involved shooting Music and dancing highlight Swanee Theatre late summer, fall lineup Rooftop restaurant, cocktail lounge coming to downtown Concord Novant gains permission to open Lincoln hospital; Atrium, Novant gain Cabarrus beds Robin Sage exercise begins across region including Cabarrus Friday Five: Ride, run, rant and eat some of my favorite things Audi was going 132 mph on I-85 when it killed a Kannapolis teen, NC troopers say The District Exchange fully occupied, 17 businesses set to celebrate Cream of Cabarrus - Jay M. Robinson picked to repeat CORRECTION - Photo not the right person Mustang Week finds new home at the Speedway, bringing world's largest Mustang gathering to Cabarrus Who's playing? Check out the week by week Cabarrus football schedules High expectations for the Wonders heading to 2026 season Kiefer's Viking approach to football - 'brutally strong' kAmp?5 :7 E9:D <?@H=6586 H2D ?@E D@>6 5C62> 5FC:?8 E96 ?:89E 367@C6 @C D@>6 A6CD@?’D E9:?<:?8[ 3FE D@>6 DFA6C?2EFC2= H2J E92E =67E ?@ 5@F3E :? >J >:?5 E92E 562E9 H@F=5 4@>6 E@?:89E[ x H@F=5 36 6I4:E65 E9:?<:?8 23@FE 9@H E@ =:G6 E96 C6DE @7 E96 52J]k^Amk9am%96 E9:67 @? E96 4C@DD <?6H 9:D 562E9 H2D ?62Ck^9amkAm%96 E9:67 @? E96 4C@DD <?6H E92E 96 H@F=5 5:6 D@@? 2?5 E92E 96 H@F=5 36 H:E9 y6DFD 3642FD6 y6DFD E@=5 9:>[ Q%@52J J@F H:== 36 H:E9 >6 :? A2C25:D6]Q W{F<6 abica\cb[ zy'Xk^Am k9amx DFDA64E E92E 96 H2D D@ 6I4:E65k^9am kAmp?5 6G6? :? E96 >@DE 6I4CF4:2E:?8 A2:? E92E x 4@F=5 A@DD:3=J :>28:?6[ x DFDA64E E92E 96 H2D D:?8:?8 2?5 D9@FE:?8 E@ E96 QC@@7E@ADQ E92E 96 H2D D2G65]k^Am k9am|2J 92G6 925 72>:=J 2C@F?5k^9amkAmu2>:=J 2?5 7C:6?5D >2J 92G6 82E96C65 2C@F?5 9:>[ :? E62CD[ 2?5 6IA64E:?8 9:> E@ 92?8 @? E96 4C@DD 2?5 DF776C 7@C >2?J 52JD] p?5 H96? E96J 962C5 9:> 8@ 7C@> 4CJ:?8 :? 9:D DF776C:?8 E@ 6I4:E6>6?E 2?5 ;@J[ E96J >:89E ?@E 92G6 36=:6G65 9:>] %96J >2J 92G6 564:565 E92E E96 A2:? 7C@> E96 4CF4:7:I:@? 925 42FD65 9:> E@ 8@ >25]k^Am k9am%96 E9:67 >2J 92G6 <?@H? y6DFD 2E 2 5:DE2?46k^9amkAm%96 E9:67 @? E96 4C@DD >2J 6G6? 92G6 366? 2 7@==@H6C @7 y6DFD 2E 2 5:DE2?46] w6 >2J 92G6 366? DF49 2 325 4C:>:?2= E92E 96 E9@F89E 96 4@F=5 ?6G6C 36 D2G65] qFE 96 >2J 92G6 6G6? @3D6CG65 2?5 36=:6G65 D@>6 @7 E96 >:C24=6D E92E y6DFD 925 A6C7@C>65] w6 >2J 92G6 E9@F89E E92E 96 H2D 8@@5 6?@F89 E92E 96 H@F=5 8@ E@ 962G6? H96? 96 5:65[ 6G6? H:E9 9:D 4C:>6D] p?5 92?8:?8 @? E96 4C@DD[ DF776C:?8[ ?@H[ 96 AC@323=J 76=E F?DFC6]k^Am k9amq6=:6G65 2?5 3@C?\282:?k^9am kAmy6DFD >2J 92G6 C6>6>36C65 9:> 2E 2 5:DE2?46 2?5 <?6H 9:D 962CE] %96 4C@DD6D H6C6 AC@323=J 4=@D6 E@86E96C] x DFDA64E E92E E96 4C@DD6D H6C6 23@FE `_ E@ `d 766E 2A2CE 3642FD6 E96 E9C66 @7 E96> H6C6 42CCJ:?8 @? 2 4@?G6CD2E:@?] u2>:=J 2?5 7C:6?5D >2J 92G6 366? E96C6 2E 2 5:DE2?46 2?5 AC@323=J 4@F=5 ?@E 962C E96 4@?G6CD2E:@?D]k^Am k9am%96 E9:67 2D<65 E@ 36 D2G65k^9amkAm%96 E9:67 >2J 92G6 =@@<65 5:C64E=J :?E@ E96 A:6C4:?8 6J6D @7 y6DFD] %96 E9:67 D2:5 E@ y6DFDj {@C5[ C6>6>36C >6 H96? E9@F 4@>6DE :?E@ E9J z:?85@>] #6>6>36C >6[ C6>6>36C >6P y6DFD <?6H 9:D 962CE] x 36=:6G6 E92E H2D E96 A@:?E E92E v@5 D6?E w:D w@=J $A:C:E :?E@ E96 E9:67[ 2?5 96 H2D 3@C?\282:? 2?5 D2G65]k^Am k9am%@52J J@F H:== 36 H:E9 >6 :? A2C25:D6k^9amkAm%96 E9:67 <?6H E92E 96 H@F=5 5:6 D@@? 2?5 <?6H H96C6 96 H2D 8@:?8 E92E 52J] $@[ :7 H6 <?6H E92E H6 H@F=5 5:6 E@?:89E[ 5@ H6 92G6 E96 D2>6 <:?5 @7 46CE2:?EJ E92E E96 E9:67 925nk^Amk9amx 36=:6G6 H6 42?k^9amkAm|2<6 DFC6 E92E H6 =@G6 2?5 ECFDE w:> H:E9 2== @FC 962CE[ 2?5 >2<6 DFC6 E92E w:D w@=J $A:C:E 5H6==D :? FD[ 2?5 E92E :D 42==65 36:?8 3@C?\282:?] p?5 >2<6 DFC6 E92E H6 92G6 56G6=@A65 2 C6=2E:@?D9:A H:E9 v@5 E9C@F89 q:3=6 DEF5J[ AC2J6C 2?5 76==@HD9:A H:E9 @E96C 36=:6G6CD]k^Am k9am$A6?5:?8 E:>6 H:E9 E96 @?6D E92E x =@G6k^9am kAmx 5@?’E 92G6 2?J :562 9@H >J 72>:=J 2?5 7C:6?5D H@F=5 766= 23@FE >J D:EF2E:@?[ 2?5 x 5@?’E E9:?< E96J H@F=5 36 2?J 5:776C6?E E92? >2?J @E96CD] xE H@F=5 36 36=:6G:?8 :? 2 8C62E >:C24=6] x H@F=5 H2?E E@ DA6?5 >J =2DE E:>6 H:E9 E96 @?6D E92E x =@G6]k^Am k9am{@DE 9:D >2C3=6Dk^9amkAm%96J >:89E 4@?4=F56 E92E E96:C 72E96C[ 8C2?572E96C 2?5 8C62E\8C2?572E96C 925 =:G65 2 =@?8 =:76 2?5 7:?2==J Q=@DE 9:D >2C3=6DQ 3642FD6 E96J H@F=5 D66 2? 6I4:E6>6?E 8C62E6C E92? E96J 925 6G6C <?@H?]k^Am k9am|J =2DE 52Jk^9amkAm%96 E9:67 962C5 E96 AC@>:D6 7C@> y6DFD’ >@FE9] xE :D 5:77:4F=E 7@C >6 E@ 6G6? ECJ E@ :>28:?6 E96 DFA6C 6I4:E6>6?E E92E x H@F=5 766= :7 E92E ?:89E x <?6H E92E x H2D 8@:?8 9@>6 E@ 36 H:E9 y6DFD]k^Am k9amw@H 23@FE J@Fnk^9amkAmx 92G6 E@=5 J@F 9@H x E9:?< E92E x H@F=5 C624E F?56C E9:D D:EF2E:@?] }@H[ 9@H 23@FE J@Fn x7 J@F 92G6 366? 3@C?\282:? 2?5 D2G65[ J@F H@F=5 AC@323=J C624E :? 2 D:>:=2C H2J] qFE x 42??@E 6G6? 368:? E@ DA64F=2E6 :7 x H2D ?@E D2G65]k^Am k9am(92E :D J@FC D:EF2E:@?nk^9amkAm(6 <?@H E92E 9@DA:E2=D 2C6 4C@H565 2?5 >2?J 7F?6C2= 9@>6D 2C6 3FDJ[ 2?5 E9:D DF3;64E :D @? E96 >:?5D @7 :?5:G:5F2=D 24C@DD E96 =2?5] $@[ E96 >@DE :>A@CE2?E BF6DE:@? :Di (92E :D J@FC D:EF2E:@?n |J AC2J6C :D E92E E96D6 H@C5D H:== 492==6?86 >2?J =@DE D@F=D E@ 86E C:89E H:E9 v@5 367@C6 :E :D E@@ =2E6 2?5 D64FC6 2 A=246 :? 962G6?]k^Am k9am%9:D HC:E6Ck^9am kAmp= $E2?7@C5[ ha[ 8C6H FA A@@C @? 2 72C>[ DA6?E 9:D 42C66C E6249:?8 72C>6CD E9C@F89 E96 r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@? $6CG:46[ 2?5 :D ?@H 4@>A6==65 E@ HC:E6 2?5 2D< 92C5 BF6DE:@?D 23@FE D2=G2E:@?]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Friday Five: Ride, run, rant and eat some of my favorite things Mark Plemmons' Friday Five includes: the 14th Annual Tour de Saints benefit ride; the second half of the Run Kannapolis series begins; Concord… Steve Davis: Where does the name Cabarrus come from? Ever wondered why Cabarrus County is named "Cabarrus"? The Rev. Stephen Davis tells us why. Friday Five: Fun, shopping, food and adventures in rental cars Mark Plemmons' Friday Five includes: National Night Out; South Union Shopping Center sold; a new vendor for CK Rider; Bae's Burgers opens; and… Steve Davis: Don't just go to church — belong The Rev. Steve Davis says being a Christian means more than attending worship services. Robyn Benjamin: I believed in QB Sam Darnold Robyn Benjamin met Sam Darnold in 2022 and has been in awe of his football abilities ever since, all the way to a Super Bowl title. Watch Now: Related Video China: Robots box and dance at Beijing's 2026 World Robot Conference Moderna’s Personalized Cancer Vaccine Scores Late-Stage Win Moderna’s Personalized Cancer Vaccine Scores Late-Stage Win Trump angers Iran with conquest map of Hormuz, Tehran threatens to 'correct his delusion' Trump angers Iran with conquest map of Hormuz, Tehran threatens to 'correct his delusion' The Center Square YT: Teachers Unions Spend 10% of Their Annual Budget on Lobbying The Center Square YT: Teachers Unions Spend 10% of Their Annual Budget on Lobbying