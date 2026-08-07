This week's Friday Five is a North Myrtle Beach version, with the Plemmons family vacationing.
k9am}@] `k^9am
kAmwF?5C65D @7 C6D:56?ED EFC?65 @FE %F6D52J 6G6?:?8 E@ 46=63C2E6 }2E:@?2= }:89E ~FE 2E 4@>>F?:EJ 6G6?ED 9@DE65 3J E96 z2??2A@=:D !@=:46 s6A2CE>6?E 2?5 E96 r232CCFD r@F?EJ $96C:77VD ~77:46]k^Am
kAmx? z2??2A@=:D[ E96 46=63C2E:@? 2E E96 $H2?66 %962EC6 762EFC65 7C66 7@@5[ 3:?8@ 7@C 25F=ED[ 49:=5C6?VD 82>6D 2?5 @E96C 72>:=J\7C:6?5=J 24E:G:E:6D] pEE6?566D 2=D@ 5@?2E65 D49@@= DFAA=:6D 7@C z2??2A@=:D DEF56?ED :? 8C256D z\`a[ 96=A:?8 AC6A2C6 =@42= 49:=5C6? 7@C E96 FA4@>:?8 D49@@= J62C]k^Am
People are also reading…
- Atrium Health Cabarrus ranks among North Carolina's best hospitals in U.S. News report
- BREAKING - Bridge to open in Concord
- Concord urges residents to keep common contaminants out of recycling bins
- Friday Five: Fun, shopping, food and adventures in rental cars
- West Nile found in Cabarrus, precautions urged
- Can anyone beat Jay M. Robinson? An SPC preview
- How many NC high school athletes are getting paid? New report out on NIL deals
- 50 years of service - honoring Dr. Doug Kelling
- Who will be UNC football starting QB? Bill Belichick, Bobby Petrino offer hints
- Mary Frances Wall Center at Beverly Hill officially opens
- 700 TMSA Public Charter teachers, staff and administrators meet in Concord
- CHURCH EVENTS: Cold Spring homecoming coming soon
- New Opportunity School building opens with ribbon-cutting
- NC State football depth chart projection, projected starters for Wolfpack in 2026
- Whataburger set to open near Concord Mills Thursday
kAm}2E:@?2= }:89E ~FE :D 2? 2??F2= 4@>>F?:EJ\3F:=5:?8 42>A2:8? 56D:8?65 E@ DEC6?8E96? C6=2E:@?D9:AD 36EH66? =2H 6?7@C46>6?E 286?4:6D 2?5 E96 4@>>F?:E:6D E96J D6CG6 H9:=6 AC@>@E:?8 D276C[ >@C6 4@??64E65 ?6:893@C9@@5D]k^Am
kAm%96 r232CCFD r@F?EJ $96C:77VD ~77:46 9@DE65 :ED D:IE9 2??F2= }2E:@?2= }:89E ~FE 2E E96 r232CCFD pC6?2 U2>Aj tG6?ED r6?E6C[ H6=4@>:?8 72>:=:6D 7C@> 24C@DD E96 4@F?EJ] %96 7C66 6G6?E :?4=F565 9@E 5@8D[ D49@@= DFAA=J 8:G62H2JD[ 56?E2= 9J8:6?6 AC@5F4ED[ A@EE65 A=2?ED[ D?@H 4@?6D[ A@A4@C?[ 7246 A2:?E:?8[ 82>6D 2?5 :?E6C24E:G6 5:DA=2JD]k^Am
kAm$96C:77VD @77:4:2=D E92?<65 E96 >2?J AF3=:4 D276EJ 286?4:6D[ 4@>>F?:EJ @C82?:K2E:@?D[ ?@?AC@7:E A2CE?6CD[ G@=F?E66CD 2?5 E96 r232CCFD pC6?2 U2>Aj tG6?ED r6?E6C 7@C 96=A:?8 >2<6 E96 6G6?E 2 DF446DD] %96J 2=D@ 6IAC6DD65 2AAC64:2E:@? E@ E96 DA@?D@CD H9@D6 DFAA@CE >256 E96 2??F2= 6G6?E A@DD:3=6]k^Am
k9am}@] ak^9am
kAm%96 $@FE9 &?:@? $EC66E $9@AA:?8 r6?E6C 92D D@=5] %96 AC6G:@FD @H?6C H2D s2G:D4@ x?4][ 2 8C@FA =65 3J 2EE@C?6J $2> s2G:D] %96 ?6H @H?6C 2AA62CD E@ 36 $@FE9 &?:@? !2CE?6CD x?4]k^Am
kAmx 5@?VE <?@H 2?JE9:?8 23@FE E96 ?6H @H?6CD @C E96 D2=6D AC:46] x H@F=5 :>28:?6 :E H2D 2 967EJ DF>]k^Am
kAmw6C6 2C6 D@>6 56E2:=D 23@FE E96 46?E6C[ H9:49 :?4=F56D u@@5 {:@?] xE 4@>6D 7C@> E96 4@>>6C4:2= C62= 6DE2E6 D2=6D H63D:E6 {@@A?6E A@DE:?8 W?@E 24E:G6Xik^Am
kF=mk=:mb__ A2C<:?8 DA246Dk^=:mk=:mbg 24C6D WD9@AA:?8 46?E6C :D `_]ggd 24C6D[ F?4=62C :7 2== G242?E AC@A6CEJ :D :?4=F565Xk^=:mk=:mg_[`gc DBF2C6 766Ek^=:mk=:m`b DE@C6Dk^=:mk^F=m
kAm(@C5 @? E96 DEC66E :D E92E E96 ?6H @H?6CD 2C6 ;24<:?8 FA =62D6 C2E6D[ 2?5 >2?J D>2==6C =@42= 3FD:?6DD6D H:== =:<6=J =62G6]k^Am
k9am}@] bk^9am
kAm#:56C %C2?D:E $JDE6> 92D 2 ?6H @A6C2E:?8 G6?5@C]k^Am
kAm(6sC:G6& =2F?4965 @A6C2E:@?D 7@C r@?4@C5 z2??2A@=:D pC62 %C2?D:E W#:56C %C2?D:EX[ 6IA2?5:?8 :ED }@CE9 r2C@=:?2 AC6D6?46 H:E9 :ED D6G6?E9 4@?EC24E :? E96 DE2E6]k^Am
kAm%96 4@>A2?J[ H9:49 3682? >2?28:?8 E96 DJDE6> yF=J ` F?56C 2 4@?EC24E @7 FA E@ 7:G6 J62CD[ @G6CD66D @A6C2E:@?D[ DE277:?8[ 5:DA2E49:?8[ >2:?E6?2?46 2?5 4FDE@>6C D6CG:46 7@C #:56C %C2?D:E[ H9:49 AC@G:56D 7:I65\C@FE6[ A2C2EC2?D:E 2?5 6IAC6DD 3FD D6CG:46 E9C@F89@FE r232CCFD 2?5 |64<=6?3FC8 4@F?E:6D]k^Am
kAmQ(6 2C6 A=62D65 E@ A2CE?6C H:E9 r@?4@C5 z2??2A@=:D pC62 %C2?D:E :? 56=:G6C:?8 2 ?6H 6C2 @7 EC2?D:E 7@C E96 C68:@?[Q D2:5 %:> (2J=2?5[ (6sC:G6&VD 49:67 4@>>6C4:2= @77:46C] Q%96 4@?EC24E 2H2C5 C67=64ED @FC 4@>>:E>6?E E@ =@?8\E6C>[ 6I46AE:@?2= @A6C2E:@?2= A6C7@C>2?46 2?5 4FDE@>6C D6CG:46]Qk^Am
kAmrz #:56C %C2?D:E s:C64E@C {]y] (6D=@HD<: D2:5 E96 4:EJ D@F89E Q2 A2CE?6C E92E 4@F=5 AC@G:56 E96 9:896DE =6G6= @7 D6CG:46 2?5 8F:56 c__[___ 2??F2= C:56CD E@ E96:C 56DE:?2E:@?D D276=J 2?5 C6=:23=J]Qk^Am
kAmu@C C@FE6 :?7@C>2E:@? 2?5 D4965F=6D[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4<C:56C]4@>QmHHH]4<C:56C]4@>k^2m @C 42== f_c\ha_\fcbb]k^Am
kAm%C2?D56G H2D E96 AC6G:@FD G6?5@C 7@C rz #:56C] xE 925 D6CG65 EH@ 7:G6\J62C 4@?EC24ED]k^Am
k9am}@] ck^9am
kAmp7E6C >@?E9D @7 2?E:4:A2E:@?[ q26VD qFC86CD @A6?65 E9:D H66< :? 5@H?E@H? r@?4@C5 2?5 2??@F?465 E96 8C2?5 @A6?:?8 @7 :ED =@42E:@? :?D:56 %96 s:DEC:4E tI492?86]k^Am
kAm%96 ?6H C6DE2FC2?E[ =@42E65 2E aa &?:@? $E] }][ H:== @77:4:2==J @A6? 2E `` 2]>] @? $2EFC52J[ pF8] aa] %@ 46=63C2E6[ E96 7:CDE a__ 8F6DED E9C@F89 E96 5@@CD H:== C646:G6 2 7C66 >62=[ :?4=F5:?8 2 s@F3=6 q26 qFC86C[ 7C:6D 2?5 2 5C:?<]k^Am
kAmz?@H? 7@C :ED 7C6D9 D>2D9 3FC86CD[ 4C:DAJ 7C:6D 2?5 H6=4@>:?8 2E>@DA96C6[ q26VD qFC86CD E92?<65 4FDE@>6CD 7@C E96:C A2E:6?46 2?5 DFAA@CE 2D :E AC6A2C65 E@ 6IA2?5 :?E@ E96 r@?4@C5 4@>>F?:EJ]k^Am
kAmq26VD qFC86CDV 7:CDE =@42E:@? H2D :? |@@C6DG:==6]k^Am
k9am}@] dk^9am
kAmr@?D:56C E9:D A2CE C2?E[ A2CE :?7@C>2E:@?] k^Am
kAm!2CE @7 E96 567:?:E:@? @7 2 4@?7:C>65 C6D6CG2E:@? 7C@> E96 =682= H63D:E6 &Ar@F?D6= C625Di Qp 4@?7:C>65 C6D6CG2E:@? :D 2 D6CG:46 AC@G:56CVD HC:EE6? 24<?@H=658>6?E E@ 9@?@C 2 3@@<:?8 C6BF6DE]Qk^Am
kAmpAA2C6?E=J[ E96 C6?E2= 42C :?5FDECJ 92D :ED @H? 567:?:E:@?]k^Am
kAmxE >62?D[ Q(6 >:89E 92G6 E96 G69:4=6 J@F C6D6CG65] (6 H@?VE <?@H F?E:= J@F D9@H FA]Qk^Am
kAmq6=:6G6 >6[ xVG6 =62C?65 E96 92C5 H2J E92E J@F 42?VE 4@F?E @? E96>]k^Am
kAm$6G6C2= J62CD 28@[ H6 H6C6 >@G:?8 >J D@? s2J?6 E@ |:??6D@E2 7@C 8C25F2E6 D49@@=] x C6D6CG65 2 >:?:G2? E9C@F89 t?E6CAC:D6 H66<D :? 25G2?46] (96? x 2CC:G65 2E E96 2AA@:?E65 E:>6[ E96J E@=5 >6 E96J 5:5?VE 92G6 @?6]k^Am
kAm%96:C D@=FE:@?nk^Am
kAmp A:4<FA ECF4<]k^Am
kAmQqFE H6V== 92G6 E@ ;F>A :E @77 7:CDE]Qk^Am
kAmx AC@323=J 4FDD65 E96> @FE] x7 x 5:5?VE[ E96J 56D6CG65 :E]k^Am
kAm%92EVD ?@ H2J E@ CF? 2 3FD:?6DD[ 3FE :E D66>D E@ 36 DE2?52C5 @A6C2E:?8 AC@465FC6 :? E96 C6?E2= 42C :?5FDECJ]k^Am
kAm%96? 42>6 a_a`]k^Am
kAm~FC 72>:=J 7=6H E@ pC:K@?2 7@C >J H:76 z:>VD 8C25F2E:@? 7C@> vC2?5 r2?J@? &?:G6CD:EJ H:E9 96C 5@4E@C2E6] (6 925 3@@<65 6G6CJE9:?8i 2:C=:?6 E:4<6ED[ 9@E6= 2?5 2 C6?E2= 42C E9C@F89 w6CEK] (6 H6C6 DE2J:?8 :? u=28DE277]k^Am
kAm~FC 7=:89E 2CC:G65 2C@F?5 cib_ E92E 27E6C?@@?]k^Am
kAmw6CEK H2D 4=@D65]k^Am
kAmtG6CJ @E96C C6?E2= 286?4J H2D @A6?[ 3FE ?@?6 925 G69:4=6D 2G2:=23=6]k^Am
kAm(6 A2:5 7@C 2 E2I: E@ @FC 9@E6= 2?5 E96? H2=<65 FA9:== E@ 5:??6C 3642FD6 H6 925 ?@ EC2?DA@CE2E:@?]k^Am
kAm%96 ?6IE >@C?:?8 x C6EFC?65 E@ E96 2:CA@CE]k^Am
kAmQxV> D@CCJ[ D:C[Q E96 J@F?8 H@>2? 369:?5 E96 4@F?E6C D2:5] Q*@F >:DD65 J@FC C6D6CG2E:@?[ 2?5 H6 5@?VE 92G6 2?JE9:?8 7@C J@F]Qk^Am
kAm|:DD65 >J C6D6CG2E:@?nk^Am
kAm(6 925?VE >:DD65 2?JE9:?8] w6CEK H2D 4=@D65 H96? H6 2CC:G65]k^Am
kAmx ;FDE 23@FE 42>6 F?8=F65]k^Am
kAm%96 >2?286C 962C5 E96 4@>>@E:@?[ 42>6 @FE 2?5 6G6?EF2==J 7@F?5 FD 2 G69:4=6] &?7@CEF?2E6=J[ :E 925 2 D=@H =62<[ 2?5 x 925 E@ AFE 2:C :? @?6 @7 E96 E:C6D 6G6CJ D:?8=6 52J @7 @FC EC:A]k^Am
kAmxVG6 ?6G6C C6?E65 7C@> w6CEK 282:?]k^Am
kAm%@ 36 72:C[ xVG6 925 >@DE=J 8@@5 6IA6C:6?46D H:E9 t?E6CAC:D6[ pG:D 2?5 qF586E @G6C E96 J62CD]k^Am
kAmqFE E96? 42>6 =2DE H66<]k^Am
kAmx C6D6CG65 2?@E96C >:?:G2? 7C@> t?E6CAC:D6 3642FD6 @FC H9@=6 72>:=J H@?VE 7:E :? @FC @H? G69:4=6D] x >256 E96 C6D6CG2E:@? 2 H66< :? 25G2?46]k^Am
kAm%@ t?E6CAC:D6VD 4C65:E[ E96J 42==65 2 52J 2?5 2 92=7 367@C6 A:4<FA]k^Am
kAm%@ E96:C 5:D4C65:E[ :E H2D E@ E6== >6 E96J >:89E ?@E 92G6 E96 G2?]k^Am
kAm%9:?< 23@FE E92E]k^Am
kAm(92E :D E96 A@:?E @7 E2<:?8 C6D6CG2E:@?D :7 E96 2?DH6C :D[ Q|2J36Qnk^Am
kAmx E@=5 E96> 6I24E=J 9@H C:5:4F=@FD x E9@F89E E92E H2D 2?5 :>>65:2E6=J >256 2 324<FA C6D6CG2E:@? H:E9 pG:D]k^Am
kAm%96 pG:D =@42E:@? 2E E96 2:CA@CE 5:5?VE 92G6 2 G2?[ D@ x 3@@<65 @?6 2E E96 r=@G6C=627 =@42E:@? :?DE625]k^Am
kAmq67@C6 x 5:5[ x 4964<65 E96 v@@8=6 C6G:6HD]k^Am
kAm%96J H6C6 2=>@DE 4@>:42=]k^Am
kAm}62C=J 6G6CJ C6G:6H H2D 6:E96C 7:G6 DE2CD @C @?6 DE2C] %96 @?6\DE2C C6G:6HD 2== E@=5 E96 D2>6 DE@CJi 4FDE@>6CD D9@H65 FA H:E9 C6D6CG2E:@?D @?=J E@ 5:D4@G6C E96C6 H2D?VE 2 G69:4=6 H2:E:?8 7@C E96>]k^Am
kAmu@CEF?2E6=J[ pG:D 925 E96 G2?]k^Am
kAm%96 H@>2? 369:?5 E96 4@F?E6C D>:=65 2?5 D2:5[ Q*@F 8@E =F4<J] xE ;FDE 42>6 :?]Qk^Am
kAm{F4<J]k^Am
kAm%92EVD E96 H@C5 E92E D9@F=5?VE 36=@?8 2?JH96C6 ?62C 2 C6D6CG2E:@?]k^Am
kAmx7 9@?@C:?8 C6D6CG2E:@?D 56A6?5D @? =F4<[ E96? E96JVC6 ?@E C62==J C6D6CG2E:@?D 2E 2==]k^Am
kAmx7 J@F 92G6 2 uC:52J u:G6[ DE@CJ DF886DE:@?[ @C D@>6E9:?8 x 42? C2?E 23@FE[ 6>2:= k2 9C67lQ>2:=E@i>A=6>>@?Do:?56A6?56?EEC:3F?6]4@>Qm>A=6>>@?Do:?56A6?56?EEC:3F?6]4@>k^2m @C 42== @C E6IE f_c\fge\___`]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Mark Plemmons
Editor
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today