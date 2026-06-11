Popular Spotlight COMMENTARY Tom Campbell: How we’ve changed in 50 years Tom Campbell Jun 11, 2026 9 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tom Campbell Unless you are over 60, chances are good you don’t remember much about our nation’s 200th anniversary celebration in 1976.kAmy:> w@=D9@FD6C H2D :? 9:D 7:?2= J62C 2D v@G6C?@C @7 }@CE9 r2C@=:?2] p J@F?8 y:> wF?E 925 2 =2?5D=:56 H:? 2D v@G6C?@C 2?5 #@?2=5 #6282? FAD6E !C6D:56?E u@C5 :? E96 #6AF3=:42? AC:>2CJ] y6DD6 w6=>D 2?5 #@36CE |@C82? 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