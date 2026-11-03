Top Story Spotlight Democrats get wins in Cabarrus County, pick up seat in NC Senate, 2 in House William Chapman Nov 3, 2026 3 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Voters in Cabarrus County turned out in large numbers for the 2026 general election.kAmp44@C5:?8 E@ 52E2 7C@> E96 }]r] $E2E6 q@2C5 @7 t=64E:@?D[ db]afT[ @C gf[agb A6@A=6[ 42DE 2 32==@E :? E96 6=64E:@?] k^AmkAm%96 >2;@C:EJ @7 G@E6CD :? E96 4@F?EJ H2?E65 s6>@4C2ED E@ C6AC6D6?E E96> =@42==J 2?5 :? DE2E6 @77:46D]k^AmkAms6>@4C2ED A:4<65 FA @?6 D62E :? E96 DE2E6 $6?2E6 2?5 EH@ D62ED :? E96 DE2E6 w@FD6] k^Am kAm'@E6CD 2=D@ 49@D6 s6>@4C2ED E@ C6AC6D6?E E96> @? 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