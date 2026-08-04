Top Story Spotlight A piece of history - Restored Cannon Mills cupola at A.L. Brown Mark Plemmons Aug 4, 2026 Aug 4, 2026 Updated Aug 5, 2026 0 Kannapolis leaders celebrated the restoration and relocation of the historic Cannon Mills Main Office cupola to the A.L. Brown High School campus. City of Kannapolis Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Mark Plemmons KANNAPOLIS — A piece of Kannapolis' textile history officially has a permanent home.kAmz2??2A@=:D =6256CD C646?E=J 46=63C2E65 E96 C6DE@C2E:@? 2?5 C6=@42E:@? @7 E96 9:DE@C:4 r2??@? |:==D |2:? ~77:46 4FA@=2[ 36=:6G65 E@ 36 E96 @?=J C6>2:?:?8 DECF4EFC2= 6=6>6?E 7C@> E96 @?46\DAC2H=:?8 E6IE:=6 4@>A=6I E92E D92A65 E96 4:EJVD :56?E:EJ 7@C 86?6C2E:@?D]k^AmkAm%96 C6DE@C65 `_\7@@E\E2== 4FA@=2 ?@H DE2?5D @? 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City of Kannapolis k9am%96 9:DE@CJ @7 E96 |:==k^9amkAm%96 4FA@=2VD AC6D6CG2E:@? 52E6D 324< ?62C=J EH@ 564256D]k^AmkAm(96? r2??@? |:==D H2D 5:D>2?E=65 :? a__e[ {J??6 $27C:E @7 pE=2?E:4 p>6C:42? !C@A6CE:6D C6BF6DE65 E92E E96 DECF4EFC6 36 D2G65 C2E96C E92? 56>@=:D965] p7E6C DA6?5:?8 J62CD :? DE@C286 2E G2C:@FD =@42E:@?D[ E96 4FA@=2 H2D >@G65 E@ p]{] qC@H? w:89 $49@@= :? a_a`[ H96C6 DEF56?ED 3682? C6DE@C:?8 E96 9:DE@C:4 =2?5>2C<]k^Am kAm%96 AC@;64E 82G6 DEF56?ED 2? @AA@CEF?:EJ E@ 56G6=@A 42CA6?ECJ 2?5 C6DE@C2E:@? D<:==D H9:=6 H@C<:?8 H:E9 2 D:8?:7:42?E A:646 @7 =@42= 9:DE@CJ]k^Am kAmsFC:?8 E96 C6DE@C2E:@?[ (2==J 2?5 {J??6 $27C:E 2=D@ 5@?2E65 E96 4FA@=2VD @C:8:?2= H:?5 G2?6[ H9:49 925 366? 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