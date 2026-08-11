Cabarrus Arts Council
Get ready, Concord. Comedy is coming to the Davis Theatre at the Cabarrus Arts Council! In partnership with Comedy Zone Charlotte, the Cabarrus Arts Council is bringing four comedy acts to the stage this season, beginning with Tommy Davidson, one of comedy's most recognizable voices, for a night of nonstop laughs.
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