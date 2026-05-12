Cabarrus Arts Council
For trailblazing country musician Rissi Palmer, songs carry stories. And get ready, because she has a story to tell!
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