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On a recent day, a rabbi led his disciples to a remote, wooded area in Pennsylvania's Pocono Mountains to deliver his teachings.
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