Top Story Spotlight Commissioners Notebook: Mt. Pleasant creek to be named for Archie Fisher From staff reports Jun 14, 2026 Jun 14, 2026 Updated Jun 14, 2026 0 Cabarrus County Commissioners Kenny Wortman, from left, Ian Patrick, Laura Blackwell Lindsey, Jeff Jones and Larry Pittman. Cabarrus County Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save From staff reports Cabarrus County Commissioners will hold their monthly regular meeting on Monday, June 15, at the Cabarrus County Government Center in downtown Concord.kAm%96 3@2C5 :D D4965F=65 E@ G@E6 @? E96 C64@>>6?565 3F586E 7@C u:D42= *62C a_ae\af Wu*afX 2E E96 >66E:?8] %96 u*af 3F586E CF?D 7C@> yF=J `[ a_ae[ E9C@F89 yF?6 b_[ a_af]k^AmkAmx? |2J[ x?E6C:> r@F?EJ |2?286C z6==J $:77@C5 AC6D6?E65 2 Sc`a]a C64@>>6?565 3F586E “3F:=E @? 677:4:6?E 2?5 67764E:G6 C6D@FC46 FE:=:K2E:@? 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