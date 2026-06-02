Cabarrus Arts Council
Artists and makers are invited to apply now for the 2026 Art Walk on Union, returning to downtown Concord on Saturday, Sept. 12, from 11 a.m. to 4 p.m.
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