Top Story Spotlight The Pope addressed AI. Can employees reject it for religious reasons? USA Today Network Jun 2, 2026 Jun 2, 2026 Updated 42 mins ago 0 Pope Leo XIV signs "Magnifica humanitas" (Magnificent Humanity) at the Vatican on May 15. Simone Risoluti, via REUTERS Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save USA Today Network Pope Leo's recent comments about the need to pump the brakes on artificial intelligence may trickle down into the workforce, law experts say.kAm~? |2J ad[ E96 r2E9@=:4 r9FC49 AF3=:D965 !@A6 {6@ )x'VD 6?4J4=:42=D[ E96 9:896DE 7@C> @7 E6249:?8D 7C@> 2 A@?E:77 E@ E96 r2E9@=:4 49FC49VD `]c 3:==:@? >6>36CD] %96 >2:? 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Alcoa selling off the land 32 Cabarrus nonprofits awarded $385,000 through Cannon family charitable trust Segments of Cabarrus County road will be resurfaced Cabarrus County Agricultural Fair Board awards scholarships to local students Concord manager proposes $402.4 million budget with no property tax increase 2026-2027 official Cabarrus County, NC Destination Guide available Cannon Ballers go back in time as the Kannapolis Towelers Botched Tennessee execution sparks US death row debate Friday Five: New McDonald's, deli, changes at Concord Mills and more kAm!@A6 {6@VD DE2E6>6?E :D @?6 @7 >2?J 5632E6D 36:?8 925 :? C6=:8:@FD 4:C4=6D 23@FE E96 :>A=:42E:@?D @7 px 2?5 9@H A2C:D9:@?6CD D9@F=5 @C D9@F=5 ?@E 6?8286 H:E9 E96 C2A:5=J 8C@H:?8 E649?@=@8J] %9@F89 D@>6 56?@>:?2E:@?D 92G6 DEC:4E6C DE2?46D @? px[ ?@?6 2C6 >@?@=:E9:4 :? 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