Tuesday, July 7
kAmkDEC@?8m%~!$ Rcbfk^DEC@?8m W%2<6 ~77 !@F?5D $6?D:3=JX >66ED 6G6CJ %F6D52J 2E `_ 2]>] WH6:89\:? 368:?D 2E hib_ 2]>]X 2E {2<6G:6H q2AE:DE r9FC49[ adba {2?6 $E][ z2??2A@=:D] ':D:E@CD 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 !:65>@?E u2C>6CD |2C<6EVD s@H?E@H? r@?4@C5 |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 96=5 2E #@E2CJ $BF2C6 2E `` $] &?:@? $E] 7C@> `_ 2]>] E@ ` A]>]k^Am
kAm%9FCD52J[ yF=J hk^Am
kAmkDEC@?8m%96 z2??2A@=:D u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 @A6? 7C@> c\f A]>] 2E E96 4@C?6C @7 '2?46 $EC66E 2?5 s2=6 t2C?92C5E q@F=6G2C5] %96 >2C<6E 4@?E:?F6D E9C@F89 $6AE6>36C] $:8? FA 7@C E6IE >6DD286 C6>:?56CD 2?5 FA52E6D 23@FE E96 72C>6CD >2C<6E 2?5 G6?5@C DA64:2=D] %6IE |p#zt% E@ f_c\f_c\cbbd]k^Am
People are also reading…
- Friday Five: Adventures in fireworks, road construction and new businesses
- Rowan woman charged with attempted murder of husband
- Trash refereeing made USA red card a whole lot harder to swallow
- Cabarrus, Rowan projects included in new state budget
- David Hoffmann is investing millions to preserve local newspapers
- Harrisburg gears up for expanded July 4 celebration with rides, live music, parade and fireworks
- CHURCH EVENTS: Community breakfast, bluegrass gospel
- America 250: Fireworks, fun and service to veterans
- Cannon Ballers to host July 4 celebration featuring baseball, concert and fireworks
- Former NFL RB Chris Johnson reveals ALS battle
- Taylor Swift and Travis Kelce marry in New York City
- Charlotte's big armored vehicle plant more than twice Hendrick's size in Concord
- 'Christmas in July' raising funds to meet growing demand for Community Free Clinic
- Cabarrus Calendar
- UPDATED - Happy birthday America - Cabarrus celebrates freedom
kAmkDEC@?8m%96 r@>>F?:EJ uC66 r=:?:4k^DEC@?8m H:== 9@DE 2 kDEC@?8mAF3=:4 E@H? 92==k^DEC@?8m 2E c A]>] :? E96 >F=E:AFCA@D6 C@@> @7 E96 r232CCFD r@F?EJ v@G6C?>6?E r6?E6C[ ed r9FC49 $E] $][ r@?4@C5] r=:?:4 =6256CD H:== 5:D4FDD E96 @C82?:K2E:@?VD 7:G6\J62C DEC2E68:4 A=2?[ E96 8C@H:?8 ?665 7@C 962=E942C6 D6CG:46D :? r232CCFD r@F?EJ 2?5 AC6A2C2E:@?D 7@C :?4C62D65 56>2?5 368:??:?8 :? a_af] %96 6G6?E :D 7C66 2?5 @A6? E@ E96 AF3=:4] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^4@>>F?:EJ7C664=:?:4]@C8Qm4@>>F?:EJ7C664=:?:4]@C8k^2m]k^Am
kAmuC:52J[ yF=J `_k^Am
kAm%96 kDEC@?8mr@?4@C5 sFA=:42E6 qC:586 r=F3k^DEC@?8m 9@DED 7246\E@\7246 82>6D E9C@F89 r@?4@C5 !2C<D 2?5 #64C62E:@? 2E E96 w2CED6== #64C62E:@? r6?E6C[ e_ w2CED6== $49@@= #@25[ 2E ?@@?] %96 4@DE :D Sd A6C 82>6] s6E2:=D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5QmHHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5k^2m] x7 J@F 5@?UCDBF@jE 92G6 2 A2CE?6C[ E96 H63D:E6 92D D@>6 :?7@C>2E:@? @? U=5BF@ju:?5 2 !2CE?6C]UC5BF@jk^Am
kAmkDEC@?8mw@E 5@8Dk^DEC@?8m 2E kDEC@?8m|4v:== q2AE:DE r9FC49k^DEC@?8m[ db__ !@A=2C %6?E #@25[ H:== 36 D@=5 2=@?8 H:E9 7C:65 3@=@8?2 2?5 32C364F6 D2?5H:496D 2?5 56DD6CED 7C@> `_ 2]>] E@ a A]>]k^Am
kAm$2EFC52J[ yF=J ``k^Am
kAm%96 kDEC@?8m!:65>@?E u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m :D @A6? 7C@> h 2]>] E@ ?@@? 2E d`g (:?64@77 $49@@= #@25] xE 762EFC6D =@ED @7 =@42= AC@5F46[ >62E[ 7=@H6CD 2?5 @E96C AC@5F4ED]k^Am
kAmkDEC@?8mw@E 5@8D 2E r6?E6C &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49k^DEC@?8m 2E ```h &?:@? $E] $][ 2C6 @776C65 @? E96 D64@?5 2?5 7@FCE9 $2EFC52J @7 6249 >@?E9 7C@> `` 2]>] E@ a A]>] s:?6 :? 2?5 E2<6@FE] r2==\:? @C56CD 2C6 H6=4@>6 2E f_c\fga\`fgd]k^Am
kAm$F?52J[ yF=J `ak^Am
kAmkDEC@?8mw2C>@?J q=F68C2DD v@DA6= vC@FAk^DEC@?8m H:== A6C7@C> 2E d A]>] 2E q6C62 q2AE:DE r9FC49[ `__ q6C62 q2AE:DE r9FC49 #@25[ $E2?7:6=5[ }]r] ag`eb]k^Am
kAm|@?52J[ yF=J `bk^Am
kAm%96 kDEC@?8mr@?4@C5 sFA=:42E6 qC:586 r=F3k^DEC@?8m 9@DED 7246\E@\7246 82>6D E9C@F89 r@?4@C5 !2C<D 2?5 #64C62E:@? 2E E96 w2CED6== #64C62E:@? r6?E6C[ e_ w2CED6== $49@@= #@25[ 2E ?@@?] %96 4@DE :D Sd A6C 82>6] s6E2:=D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5QmHHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5k^2m] x7 J@F 5@?UCDBF@jE 92G6 2 A2CE?6C[ E96 H63D:E6 92D D@>6 :?7@C>2E:@? @? U=5BF@ju:?5 2 !2CE?6C]UC5BF@jk^Am
kAmkDEC@?8m%96 w2CC:D3FC8 u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 @A6? 2E E96 w2CC:D s6A@E !2C< 7C@> b\e A]>]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |2C<6E 2E v:3D@? ':==286 u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m[ c`h z6CC $E] }([ r@?4@C5[ H:== 36 7C@> c\f A]>] %96 >2C<6E :D H66<=J E9C@F89 pF8] b`]k^Am
kAm%F6D52J[ yF=J `ck^Am
kAmkDEC@?8m%~!$ Rcbfk^DEC@?8m W%2<6 ~77 !@F?5D $6?D:3=JX >66ED 6G6CJ %F6D52J 2E `_ 2]>] WH6:89\:? 368:?D 2E hib_ 2]>]X 2E {2<6G:6H q2AE:DE r9FC49[ adba {2?6 $E][ z2??2A@=:D] ':D:E@CD 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 !:65>@?E u2C>6CD |2C<6EVD s@H?E@H? r@?4@C5 |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 96=5 2E #@E2CJ $BF2C6 2E `` $] &?:@? $E] 7C@> `_ 2]>] E@ ` A]>]k^Am
kAm(65?6D52J[ yF=J `dk^Am
kAmkDEC@?8m%96 r232CCFD $6?:@C r6?E6C !9@E@ r=F3k^DEC@?8m :D 2=:G6 2?5 4=:4<:?8 2H2J] x7 J@F =:<6 E2<:?8 A9@E@D[ 4@>6 ;@:? E96 >6>36CD @? E96 7:CDE 2?5 E9:C5 (65?6D52JD @7 E96 >@?E9 7C@> `ib_\b A]>] 2E E96 r232CCFD $6?:@C r6?E6C[ bb` r@C32? pG6] $t[ r@?4@C5[ 2?5 D92C6 J@FC A9@E@8C2A9:4 4C62E:G:EJ] (96E96C J@F 2C6 2 D62D@?65 A9@E@8C2A96C @C DEC:4E=J 2>2E6FC[ 2== 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAm%9FCD52J[ yF=J `ek^Am
kAmkDEC@?8m%96 z2??2A@=:D u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 @A6? 7C@> c\f A]>] 2E E96 4@C?6C @7 '2?46 $EC66E 2?5 s2=6 t2C?92C5E q@F=6G2C5] %96 >2C<6E 4@?E:?F6D E9C@F89 $6AE6>36C] $:8? FA 7@C E6IE >6DD286 C6>:?56CD 2?5 FA52E6D 23@FE E96 72C>6CD >2C<6E 2?5 G6?5@C DA64:2=D] %6IE |p#zt% E@ f_c\f_c\cbbd]k^Am
kAmuC:52J[ yF=J `fk^Am
kAm%96 kDEC@?8mr@?4@C5 sFA=:42E6 qC:586 r=F3k^DEC@?8m 9@DED 7246\E@\7246 82>6D E9C@F89 r@?4@C5 !2C<D 2?5 #64C62E:@? 2E E96 w2CED6== #64C62E:@? r6?E6C[ e_ w2CED6== $49@@= #@25[ 2E ?@@?] %96 4@DE :D Sd A6C 82>6] s6E2:=D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5QmHHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5k^2m] x7 J@F 5@?UCDBF@jE 92G6 2 A2CE?6C[ E96 H63D:E6 92D D@>6 :?7@C>2E:@? @? U=5BF@ju:?5 2 !2CE?6C]UC5BF@jk^Am
kAmkDEC@?8mw@E 5@8Dk^DEC@?8m 2E kDEC@?8m|4v:== q2AE:DE r9FC49k^DEC@?8m[ db__ !@A=2C %6?E #@25[ H:== 36 D@=5 2=@?8 H:E9 7C:65 3@=@8?2 2?5 32C364F6 D2?5H:496D 2?5 56DD6CED 7C@> `_ 2]>] E@ a A]>]k^Am
kAm$2EFC52J[ yF=J `gk^Am
kAm%96 kDEC@?8m!:65>@?E u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m :D @A6? 7C@> h 2]>] E@ ?@@? 2E d`g (:?64@77 $49@@= #@25] xE 762EFC6D =@ED @7 =@42= AC@5F46[ >62E[ 7=@H6CD 2?5 @E96C AC@5F4ED]k^Am
kAmkDEC@?8mw@E 5@8D 2E r6?E6C &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49k^DEC@?8m 2E ```h &?:@? $E] $][ 2C6 @776C65 @? E96 D64@?5 2?5 7@FCE9 $2EFC52J @7 6249 >@?E9 7C@> `` 2]>] E@ a A]>] s:?6 :? 2?5 E2<6@FE] r2==\:? @C56CD 2C6 H6=4@>6 2E f_c\fga\`fgd]k^Am
kAm|@?52J[ yF=J a_k^Am
kAm%96 kDEC@?8mr@?4@C5 sFA=:42E6 qC:586 r=F3k^DEC@?8m 9@DED 7246\E@\7246 82>6D E9C@F89 r@?4@C5 !2C<D 2?5 #64C62E:@? 2E E96 w2CED6== #64C62E:@? r6?E6C[ e_ w2CED6== $49@@= #@25[ 2E ?@@?] %96 4@DE :D Sd A6C 82>6] s6E2:=D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5QmHHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5k^2m] x7 J@F 5@?UCDBF@jE 92G6 2 A2CE?6C[ E96 H63D:E6 92D D@>6 :?7@C>2E:@? @? U=5BF@ju:?5 2 !2CE?6C]UC5BF@jk^Am
kAmkDEC@?8m%96 w2CC:D3FC8 u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 @A6? 2E E96 w2CC:D s6A@E !2C< 7C@> b\e A]>]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |2C<6E 2E v:3D@? ':==286 u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m[ c`h z6CC $E] }([ r@?4@C5[ H:== 36 7C@> c\f A]>] %96 >2C<6E :D H66<=J E9C@F89 pF8] b`]k^Am
kAm%F6D52J[ yF=J a`k^Am
kAmkDEC@?8m%~!$ Rcbfk^DEC@?8m W%2<6 ~77 !@F?5D $6?D:3=JX >66ED 6G6CJ %F6D52J 2E `_ 2]>] WH6:89\:? 368:?D 2E hib_ 2]>]X 2E {2<6G:6H q2AE:DE r9FC49[ adba {2?6 $E][ z2??2A@=:D] ':D:E@CD 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 !:65>@?E u2C>6CD |2C<6EVD s@H?E@H? r@?4@C5 |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 96=5 2E #@E2CJ $BF2C6 2E `` $] &?:@? $E] 7C@> `_ 2]>] E@ ` A]>]k^Am
kAm%9FCD52J[ yF=J abk^Am
kAmkDEC@?8m%96 z2??2A@=:D u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 @A6? 7C@> c\f A]>] 2E E96 4@C?6C @7 '2?46 $EC66E 2?5 s2=6 t2C?92C5E q@F=6G2C5] %96 >2C<6E 4@?E:?F6D E9C@F89 $6AE6>36C] $:8? FA 7@C E6IE >6DD286 C6>:?56CD 2?5 FA52E6D 23@FE E96 72C>6CD >2C<6E 2?5 G6?5@C DA64:2=D] %6IE |p#zt% E@ f_c\f_c\cbbd]k^Am
kAmuC:52J[ yF=J ack^Am
kAm%96 kDEC@?8mr@?4@C5 sFA=:42E6 qC:586 r=F3k^DEC@?8m 9@DED 7246\E@\7246 82>6D E9C@F89 r@?4@C5 !2C<D 2?5 #64C62E:@? 2E E96 w2CED6== #64C62E:@? r6?E6C[ e_ w2CED6== $49@@= #@25[ 2E ?@@?] %96 4@DE :D Sd A6C 82>6] s6E2:=D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5QmHHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5k^2m] x7 J@F 5@?UCDBF@jE 92G6 2 A2CE?6C[ E96 H63D:E6 92D D@>6 :?7@C>2E:@? @? U=5BF@ju:?5 2 !2CE?6C]UC5BF@jk^Am
kAmkDEC@?8mw@E 5@8Dk^DEC@?8m 2E kDEC@?8m|4v:== q2AE:DE r9FC49k^DEC@?8m[ db__ !@A=2C %6?E #@25[ H:== 36 D@=5 2=@?8 H:E9 7C:65 3@=@8?2 2?5 32C364F6 D2?5H:496D 2?5 56DD6CED 7C@> `_ 2]>] E@ a A]>]k^Am
kAm$2EFC52J[ yF=J adk^Am
kAm%96 kDEC@?8m!:65>@?E u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m :D @A6? 7C@> h 2]>] E@ ?@@? 2E d`g (:?64@77 $49@@= #@25] xE 762EFC6D =@ED @7 =@42= AC@5F46[ >62E[ 7=@H6CD 2?5 @E96C AC@5F4ED]k^Am
kAmkDEC@?8mw@E 5@8D 2E r6?E6C &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49k^DEC@?8m 2E ```h &?:@? $E] $][ 2C6 @776C65 @? E96 D64@?5 2?5 7@FCE9 $2EFC52J @7 6249 >@?E9 7C@> `` 2]>] E@ a A]>] s:?6 :? 2?5 E2<6@FE] r2==\:? @C56CD 2C6 H6=4@>6 2E f_c\fga\`fgd]k^Am
kAm|@?52J[ yF=J afk^Am
kAm%96 kDEC@?8mr@?4@C5 sFA=:42E6 qC:586 r=F3k^DEC@?8m 9@DED 7246\E@\7246 82>6D E9C@F89 r@?4@C5 !2C<D 2?5 #64C62E:@? 2E E96 w2CED6== #64C62E:@? r6?E6C[ e_ w2CED6== $49@@= #@25[ 2E ?@@?] %96 4@DE :D Sd A6C 82>6] s6E2:=D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5QmHHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5k^2m] x7 J@F 5@?UCDBF@jE 92G6 2 A2CE?6C[ E96 H63D:E6 92D D@>6 :?7@C>2E:@? @? U=5BF@ju:?5 2 !2CE?6C]UC5BF@jk^Am
kAmkDEC@?8m%96 w2CC:D3FC8 u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 @A6? 2E E96 w2CC:D s6A@E !2C< 7C@> b\e A]>]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 |2C<6E 2E v:3D@? ':==286 u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m[ c`h z6CC $E] }([ r@?4@C5[ H:== 36 7C@> c\f A]>] %96 >2C<6E :D H66<=J E9C@F89 pF8] b`]k^Am
kAm%F6D52J[ yF=J agk^Am
kAmkDEC@?8m%~!$ Rcbfk^DEC@?8m W%2<6 ~77 !@F?5D $6?D:3=JX >66ED 6G6CJ %F6D52J 2E `_ 2]>] WH6:89\:? 368:?D 2E hib_ 2]>]X 2E {2<6G:6H q2AE:DE r9FC49[ adba {2?6 $E][ z2??2A@=:D] ':D:E@CD 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 !:65>@?E u2C>6CD |2C<6EVD s@H?E@H? r@?4@C5 |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 96=5 2E #@E2CJ $BF2C6 2E `` $] &?:@? $E] 7C@> `_ 2]>] E@ ` A]>]k^Am
kAm%9FCD52J[ yF=J b_k^Am
kAmkDEC@?8m%96 z2??2A@=:D u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m H:== 36 @A6? 7C@> c\f A]>] 2E E96 4@C?6C @7 '2?46 $EC66E 2?5 s2=6 t2C?92C5E q@F=6G2C5] %96 >2C<6E 4@?E:?F6D E9C@F89 $6AE6>36C] $:8? FA 7@C E6IE >6DD286 C6>:?56CD 2?5 FA52E6D 23@FE E96 72C>6CD >2C<6E 2?5 G6?5@C DA64:2=D] %6IE |p#zt% E@ f_c\f_c\cbbd]k^Am
kAmuC:52J[ yF=J b`k^Am
kAm%96 kDEC@?8mr@?4@C5 sFA=:42E6 qC:586 r=F3k^DEC@?8m 9@DED 7246\E@\7246 82>6D E9C@F89 r@?4@C5 !2C<D 2?5 #64C62E:@? 2E E96 w2CED6== #64C62E:@? r6?E6C[ e_ w2CED6== $49@@= #@25[ 2E ?@@?] %96 4@DE :D Sd A6C 82>6] s6E2:=D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5QmHHH]3C:586H63D]4@>^4@?4@C5k^2m] x7 J@F 5@?UCDBF@jE 92G6 2 A2CE?6C[ E96 H63D:E6 92D D@>6 :?7@C>2E:@? @? U=5BF@ju:?5 2 !2CE?6C]UC5BF@jk^Am
kAmkDEC@?8mw@E 5@8Dk^DEC@?8m 2E kDEC@?8m|4v:== q2AE:DE r9FC49k^DEC@?8m[ db__ !@A=2C %6?E #@25[ H:== 36 D@=5 2=@?8 H:E9 7C:65 3@=@8?2 2?5 32C364F6 D2?5H:496D 2?5 56DD6CED 7C@> `_ 2]>] E@ a A]>]k^Am
kAm$2EFC52J[ pF8] `k^Am
kAm%96 kDEC@?8m!:65>@?E u2C>6CD |2C<6Ek^DEC@?8m :D @A6? 7C@> h 2]>] E@ ?@@? 2E d`g (:?64@77 $49@@= #@25] xE 762EFC6D =@ED @7 =@42= AC@5F46[ >62E[ 7=@H6CD 2?5 @E96C AC@5F4ED]k^Am
kAmkDEC@?8mw@E 5@8D 2E r6?E6C &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49k^DEC@?8m 2E ```h &?:@? $E] $][ 2C6 @776C65 @? E96 D64@?5 2?5 7@FCE9 $2EFC52J @7 6249 >@?E9 7C@> `` 2]>] E@ a A]>] s:?6 :? 2?5 E2<6@FE] r2==\:? @C56CD 2C6 H6=4@>6 2E f_c\fga\`fgd]k^Am
Does your community group or nonprofit agency have an upcoming event that would be of interest to the public? Email it to mplemmons@independenttribune.com.
Get local news delivered to your inbox!
Subscribe to our Daily Headlines newsletter.