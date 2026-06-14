Top Story Spotlight CABARRUS COUNTY Cabarrus EMS receives NCDHHS grant funding From staff reports Jun 14, 2026 Jun 14, 2026 Updated 18 hrs ago 0 Cabarrus EMS plans to create a captain position in the department’s Community Paramedic program. Cabarrus County Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save From staff reports CONCORD — Cabarrus County Emergency Medical Services (EMS) is one of 39 state agencies awarded part of a $10 million grant from the North Carolina Department of Health and Human Services.kAm%96 8C2?E :D 7C@> E96 }r #FC2= w62=E9 %C2?D7@C>2E:@? !C@8C2> W}w%#!X[ H9:49 6?DFC6D E92E CFC2= C6D:56?ED 92G6 8C62E6C 2446DD E@ D6CG:46D 2?5 DFAA@CE E96J ?665 7@C =@?8\E6C> 962=E9 2?5 C64@G6CJ]k^AmkAm&A@? 2AAC@G2= 3J E96 r232CCFD q@2C5 @7 r@>>:DD:@?6CD[ E96 7F?5:?8 H@F=5 DFAA@CE E96 4C62E:@? @7 2 42AE2:? A@D:E:@? :? E96 56A2CE>6?E’D r@>>F?:EJ !2C2>65:4 AC@8C2>] %96 C@=6 H:== @G6CD66 E96 AC@8C2>[ H9:49 AC@G:56D A9JD:42= 2?5 >6?E2= H6==?6DD E9C@F89 AC6G6?E:G6 2?5 AC:>2CJ 42C6 @FED:56 @7 6>6C86?4J D:EF2E:@?D]k^Am People are also reading… Friday Five: A fairy walk, new restaurants, a festival and more Extradition hearing delayed in NC Sun Drop murders cold case Concord men charged with stealing $591K worth of electricity Amazon, Corning multi-billion dollar pact to yield 1,000 jobs Commissioners Notebook: Mt. Pleasant creek to be named for Archie Fisher Concord police seek fifth suspect in February double homicide 90,000 soldiers passed through Greensboro during World War II. Here's the story of the Overseas Replacement Depot Former Hartsell School educators reunite to share memories Concord High students honored for assisting during medical emergency Commercial structure fire on Derita Road in Concord 4 biggest takeaways from Panthers' 2026 mandatory minicamp Cabarrus EDC manufacturing docuseries wins multiple Telly Awards Cabarrus students dominate Blumey finalist lists; Cox Mill's Woerner earns regional theater award Friday Five: Dash In, Kellswater Lowe's Foods opening Opportunity House joins Cabarrus Rowan Community Health Centers Network to expand housing, healthcare, and support services kAm“%96 255:E:@? @7 E9:D =6256CD9:A C@=6 H:== AC@G:56 565:42E65 25>:?:DEC2E:G6 @G6CD:89E[ 6?92?46 4@@C5:?2E:@? H:E9 962=E942C6 2?5 4@>>F?:EJ A2CE?6CD[ :>AC@G6 AC@8C2> 4@?D:DE6?4J 2?5 BF2=:EJ 2DDFC2?46[ 2?5 DFAA@CE 4@?E:?F65 8C@HE9 @7 D6CG:46D E9C@F89@FE r232CCFD[” D2:5 t|$ s6AFEJ r9:67 z2C2 r=2C<6]k^AmkAm$A64:2= r@>>F?:EJ !2C2>65:4 :?:E:2E:G6D :?4=F56ik^AmkAm• !2C6?E\x?72?E (6==?6DD[ H9:49 AC@G:56D AC6?2E2= 2?5 A@DE?2E2= 42C6 DF49 2D :?72?E H6:89E 4964<D[ G:E2= D:8? >@?:E@C:?8 2?5 >@C6]k^Am kAm• |65:42E:@?\pDD:DE65 %C62E>6?E W|p%X[ H9:49 AC@G:56D G:E2= 42C6 E@ E9@D6 DF776C:?8 7C@> @A:@:5 FD6 5:D@C56C 3J 25>:?:DE6C:?8 >65:4:?6 2?5 2DD:DE:?8 :? 7:?5:?8 C6D@FC46D 7@C C64@G6CJ[ 7@@5 :?DE23:=:EJ[ ;@3 A=246>6?E 2?5 >@C6] %9:D C@=6 :D A2:5 7@C 3J ~A:@:5 $6EE=6>6?E uF?5:?8]k^Am kAm$:?46 a_a_[ r232CCFD r@>>F?:EJ !2C2>65:4D 92G6 C6DA@?565 E@ @G6C c[___ 42==D 2?5 2DD:DE65 >@C6 E92? a[___ C6D:56?ED]k^AmkAm%96 AC@8C2> 92D :>AC@G65 A2E:6?E @FE4@>6D 2?5 C65F465 6>6C86?4J 56A2CE>6?E G:D:ED[ @77:4:2=D D2:5] rFCC6?E=J[ E96 AC@8C2> 92D E9C66 A@D:E:@?D]k^Am kAmp44@C5:?8 E@ E96 }rsww$[ C6D:56?ED :? CFC2= 2C62D @7 }@CE9 r2C@=:?2 6IA6C:6?46 9:896C C2E6D @7 72E2= 5CF8 @G6C5@D6 2?5 @G6C5@D6\C6=2E65 6>6C86?4J C@@> G:D:ED] %96 }w%#! AC@8C2> H2D 4C62E65 E@ 255C6DD E9@D6 :DDF6D 3J AC@G:5:?8 5:C64E 42C6 E@ E9@D6 H9@ ?665 :E >@DE]k^AmkAm%9:D :?G6DE>6?E C64@8?:K6D r232CCFD 2?5 @E96C t|$ @C82?:K2E:@?D 2D 6DD6?E:2= 4@>A@?6?ED @7 }@CE9 r2C@=:?2’D 962=E942C6 H@C<7@C46] %96J 2C6 G:E2= A2CE?6CD “:? 6IA2?5:?8 2446DD E@ 3692G:@C2= 962=E9 42C6 2?5 DF3DE2?46 FD6 5:D@C56C EC62E>6?E[” }rsww$ D2:5 :? 2 C6=62D6]k^Am kAm{62C? >@C6 23@FE r232CCFD r@F?EJ t|$ 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4232CCFD4@F?EJ]FD^6>DQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]4232CCFD4@F?EJ]FD^6>Dk^2m @C 7@==@H r232CCFD r@F?EJ t|$ @? u2463@@<]k^Am k9am~E96CD C646:G:?8 8C2?EDk^9amkAm“tG6CJ }@CE9 r2C@=:?:2? 56D6CG6D 2446DD E@ D276[ 277@C523=6[ BF2=:EJ 962=E942C6[ ?@ >2EE6C H96C6 E96J =:G6[” D2:5 }]r] v@G] y@D9 $E6:?] “x?G6DE:?8 :? @FC t|$ H@C<7@C46 2?5 6IA2?5:?8 3692G:@C2= 962=E9 D6CG:46D :? E96 CFC2= A2CED @7 E96 DE2E6 H:== 96=A }@CE9 r2C@=:?:2?D 86E E96 42C6 E96J ?665 4=@D6C E@ 9@>6]”k^Am kAm“x>AC@G:?8 2446DD E@ 42C6 DE2CED H:E9 :?G6DE:?8 :? @FC 962=E942C6 AC@G:56CD[ :?4=F5:?8 @FC 7C@?E=:?6 t|$ H@C<7@C46[” D2:5 }]r] w62=E9 2?5 wF>2? $6CG:46D $64C6E2CJ s6G $2?8G2:] “qJ DEC6?8E96?:?8 t|$\=65 |@3:=6 x?E68C2E65 w62=E9 AC@8C2>D[ H6 42? AC@G:56 E:>6=J EC62E>6?E[ DFAA@CE =:76\D2G:?8 C64@G6CJ[ 2?5 F=E:>2E6=J C65F46 AC6G6?E23=6 @G6C5@D6D]”k^Am kAm$E6:? 2??@F?465 E96 8C2?ED =2DE H66<]k^AmkAm“t|$ AC@76DD:@?2=D 2C6 F?:BF6=J A@D:E:@?65 2E E96 :?E6CD64E:@? @7 6>6C86?4J C6DA@?D6 2?5 962=E942C6 56=:G6CJ[ D6CG:?8 2D 2 4C:E:42= =:?< :? E96 4@?E:?FF> @7 42C6 7@C CFC2= 4@>>F?:E:6D[” D2:5 %@> |:E496==[ 49:67 @7 E96 }rsww$ ~77:46 @7 t>6C86?4J |65:42= $6CG:46D]k^AmkAm%96 }r#w%! :?G6DE>6?E C64@8?:K6D t|$ 2D 2? 6DD6?E:2= 4@>A@?6?E @7 }@CE9 r2C@=:?2’D 962=E942C6 H@C<7@C46 2?5 2 G:E2= A2CE?6C :? 6IA2?5:?8 2446DD E@ 3692G:@C2= 962=E942C6 2?5 DF3DE2?46 FD6 5:D@C56C EC62E>6?E] %9:D :?:E:2E:G6 C6AC6D6?ED 2? :>A@CE2?E DE6A E@H2C5 6?DFC:?8 E92E CFC2= C6D:56?ED 92G6 8C62E6C 2446DD E@ E96 D6CG:46D 2?5 DFAA@CE E96J ?665 E@ 249:6G6 =@?8\E6C> 962=E9 2?5 C64@G6CJ]k^Am kAm%96 @E96C |@3:=6 x?E68C2E65 w62=E9 8C2?E C64:A:6?ED 2C6ik^AmkAm• p=2>2?46 r@F?EJ t|$k^AmkAm• p==6892?J r@F?EJ t|$k^Am kAm• p?D@? r@F?EJ t|$k^AmkAm• pG6CJ r@F?EJ t|$k^AmkAm• qCF?DH:4< r@F?EJ t|$k^Am kAm• qF?4@>36 r@F?EJ t|$k^AmkAm• qFC<6 r@F?EJ t|$k^Am kAm• r2A6 u62C '2==6J |@3:=6 x?E68C2E65 w62=E9 W|xwXk^AmkAm• r2>56? r@F?EJ t|$k^Am Listen now and subscribe: Apple Podcasts | Spotify | RSS Feed | SoundStack | All Of Our Podcasts kAm• r2DH6== r@F?EJ t|$k^AmkAm• r2E2H32 r@F?EJ t|$k^Am kAm• r96C@<66 r@F?EJ t|$k^AmkAm• r=2J r@F?EJk^AmkAm• r@=F>3FD r@F?EJ t|$k^AmkAm• s2G:6 r@F?EJ t|$k^Am kAm• t5864@>36 r@F?EJ t|$k^AmkAm• uC2?<=:? r@F?EJ t|$k^Am kAm• v2DE@? r@F?EJ t|$k^AmkAm• vC292> r@F?EJ t|$k^AmkAm• w6?56CD@? r@F?EJ t|$k^AmkAm• {6?@:C r@F?EJ t|$k^AmkAm• |4s@H6== r@F?EJ t|$k^AmkAm• |:E496== r@F?EJ t|$k^Am kAm• }2D9 r@F?EJ t|$k^AmkAm• ~?D=@H r@F?EJ t|$k^AmkAm• ~C2?86 r@F?EJ t|$k^AmkAm• !2DBF@E2?< r@F?EJ t|$k^AmkAm• !6CBF:>2?D r@F?EJ t|$k^AmkAm• !6CD@? r@F?EJ t|$k^Am kAm• #@H2? r@F?EJ t|$k^AmkAm• $E2?=J r@F?EJ t|$k^Am kAm• $E@<6D r@F?EJ t|$k^Am kAm• $FCCJ r@F?EJ t|$k^AmkAm• (2D9:?8E@? r@F?EJ t|$k^AmkAm• (2E2F82 r@F?EJ t|$k^Am kAm• (:=<6D r@F?EJ t|$k^AmkAm• *25<:? r@F?EJ t|$k^AmkAm• *2?46J r@F?EJ t|$k^Am 0 Comments Get local news delivered to your inbox! Subscribe to our Daily Headlines newsletter. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Friday Five: A fairy walk, new restaurants, a festival and more Mark Plemmons' Friday Five includes: First Watch and Jaggers are proceeding with construction on new restaurants in Concord; The Love & Li… Extradition hearing delayed in NC Sun Drop murders cold case A judge in the Pacific Northwest on Friday rescheduled an extradition hearing for the suspect in the killings of two people at the old Sun Dro… Concord men charged with stealing $591K worth of electricity According to the sheriff’s office, Duke Energy contacted investigators on May 27 after discovering signs of illegal power consumption. Amazon, Corning multi-billion dollar pact to yield 1,000 jobs (The Center Square) – Amazon and Corning have a multi-billion dollar deal bringing 1,000 new jobs to the advanced glass and fiber optic techno… Commissioners Notebook: Mt. Pleasant creek to be named for Archie Fisher CONCORD – Cabarrus County Commissioners will hold their monthly Regular Meeting on Monday, June 15, at the Cabarrus County Government Center i… Watch Now: Related Video US-Iran deal is ‘extremely bad’ for fragile Lebanon, Lebanese MP warns Trump puts U.S. power on display for UFC Freedom 250 Trump puts U.S. power on display for UFC Freedom 250 How do fans feel about the White House hosting UFC Freedom 250? How do fans feel about the White House hosting UFC Freedom 250? Trump says Israeli attacks on Beirut unjustified, puts Iran deal at risk Trump says Israeli attacks on Beirut unjustified, puts Iran deal at risk