Top Story Spotlight ROWAN COUNTY Rowan Chamber names Christine Lynn as next president and CEO From staff reports Jun 4, 2026 Jun 4, 2026 Updated 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save SALISBURY — The Rowan Chamber of Commerce has selected Dr. Christine Lynn, associate dean of Catawba College’s Ketner School of Business, as its next president and chief executive officer.kAm%96 492>36C 2??@F?465 E96 2AA@:?E>6?E E9:D H66< 7@==@H:?8 2 D62C49 4@?5F4E65 3J E96 492>36CVD 6I64FE:G6 3@2C5 4@>>:EE66[ 2 D62C49 4@>>:EE66 @7 #@H2? r@F?EJ =6256CD 2?5 6I64FE:G6 D62C49 4@?DF=E2?E s2C: r2=5H6==] {J?? H:== 368:? 96C ?6H C@=6 pF8] `f]k^AmkAm{J?? 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