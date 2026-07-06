Popular Spotlight RUFFIN ON RELIGION Mike Ruffin: How far will God let us drift before He saves us? The Rev. Mike Ruffin Jul 6, 2026 Jul 6, 2026 Updated 8 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save “Therefore, let everyone who is godly pray to you while you may be found; surely when the mighty waters rise, they will not reach him.” (Psalm 32:6)kAmy6DFD @7E6? FD65 A2C23=6D :? E96 q:3=6] %96 A2C23=6D 96=A65 E96 A6@A=6 E@ 4@>A2C6 2 DA:C:EF2= ECFE9 E@ D@>6E9:?8 :? E96:C =:76]k^AmkAmq642FD6 H6 5@?’E 36=@?8 E@ E96 4F=EFC6 7@C H9:49 E96 A2C23=6D H6C6 HC:EE6?[ H6 @7E6? 92G6 EC@F3=6 2AA=J:?8 E96> :? E@52J’D H@C=5] x? @E96C H@C5D[ E96 :>A@CE2?46 @7 E96 DA:C:EF2= ECFE9 :D 62D:=J >:DF?56CDE@@5 — :7 ?@E =@DE 2=E@86E96C]k^Am kAm#@33:6 E@=5 >6 2 DE@CJ 2 76H J62CD 28@ E92E E@@< E96 7@C> @7 2 >@56C?\52J A2C23=6] xE 5C2HD 7C@> 2? :?4:56?E E@ H9:49 H6 2== 42? 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