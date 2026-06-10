Popular Spotlight MAKING DISCIPLES LETTER Making disciples letter: Are you ready for the resurrection? By Al Stanford Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 Updated 10 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save By Al Stanford Awesome, unimaginable - that's resurrection power.kAmyFDE E9:?< 7@C 2 >:?FE6[ 7C@> 2== A2CED @7 E96 62CE9[ :?DE2?E=J[ :? E96 EH:?<=:?8 @7 2? 6J6[ H6 3@C?\282:? 36=:6G6CD 2C6 ‘8@??2 36 @FE @7 96C6’] (6 H:== 766= E92E 2H6D@>6[ F?:>28:?23=6[ C6DFCC64E:@? A@H6C 7C@> E96 92?5D @7 @FC >:89EJ v@5]k^Amk9am` r@C:?E9:2?D `did`\da[ zy'k^9amkAmk6>mq69@=5[ x D96H J@F 2 >JDE6CJj (6 D92== ?@E 2== D=66A[ 3FE H6 D92== 2== 36 492?865[ x? 2 >@>6?E[ :? 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