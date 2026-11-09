Cabarrus Arts Council
It's the most wonderful time of the year! CLAY, the Cabarrus Arts Council's annual pottery exhibition, is back in The Galleries for another holiday season. Running through Feb. 19, this year's exhibition features the work of 16 contemporary potters from across the country.
kAmuC@> 46C2>:4 @C?2>6?ED 2?5 6G6CJ52J >F8D 2?5 A=2E6D E@ 362FE:7F= G2D6D 2?5 D4F=AEFC6D[ E96C6VD 2 =:EE=6 3:E @7 6G6CJE9:?8 :? E9:D J62CVD 4@==64E:@?] p?5[ J6D[ :EVD 2== 7@C D2=6] (96E96C J@FVC6 =@@<:?8 7@C 2 F?:BF6 9@=:52J 8:7E[ 255:?8 E@ J@FC @H? 4@==64E:@? @C D:>A=J :?E6C6DE65 :? 6IA=@C:?8 E96 C:49 C@@ED @7 }@CE9 r2C@=:?2 A@EE6CJ[ r{p* @776CD A=6?EJ E@ D66]k^Am
kAm%9:D J62CVD A2CE:4:A2E:?8 2CE:DED :?4=F56 p?5C62 uC66>2?[ v23C:6==2 %9FC>2?[ y:> 2?5 |2CJ (62G6C[ y6? r2CC@==[ y@2??2 w6?CJ[ y@D6A9 $2?5[ z2:E z6=D6J[ {2FC6? r2?E@C[ |2C:2 uC6J[ }2E2=:6 r2DEC@[ $E6A92?:6 }:4@=6 |2CE:?[ #26 $E2C<[ %2J=@C t] |6K@[ %J=6C\y2>6D p?56CD@?[ (6: $F? 2?5 s2G:5 $4@EE $24<6EE]k^Am
People are also reading…
- Concord student turns a routine gas stop into a $2 million Halloween surprise
- Cabarrus County reorganizes leadership, names new EMS chief
- Democrats get wins in Cabarrus County, pick up seat in NC Senate, 2 in House
- NC to receive more than $500,000 in settlement involving Food Lion's parent company
- Dryer fire damages Concord home, displaces residents
- Foxx's reelection fate may come down to nearly 3,000 provisional ballots
- Longer wait for Buc-ee’s: Mebane opening delayed until at least early 2028
- Winter Silhouette Bonsai Show returns to Kannapolis for 14th year
- UNC Tar Heels coach Bill Belichick responds to Jordon Hudson breakup reports
- Criticism grows over Ramaswamy attack ad featuring Amy Acton's mother
- Rowan Public Library to host walk-in passport fair Saturday in Salisbury
- Kannapolis Christmas festivities return Nov. 13 with lights, fireworks and holiday traditions
- Concord letter writer: McCachern Boulevard post office has parking issue
- Rowan-Cabarrus Community College weighs next steps after voters reject $60 million bond
- NC voters back photo ID expansion, property tax cap, income tax cuts
kAm%96C6 H:== 2=D@ 36 2 76H >@C6 @AA@CEF?:E:6D E@ D9@A =@42= E9C@F89@FE E96 9@=:52J D62D@?] $>2== qFD:?6DD $2EFC52Ji w@=:52J %C2:=[ 9@DE65 3J 5@H?E@H? r@?4@C5[ C6EFC?D $2EFC52J[ }@G] ag[ 7C@> `` 2]>] E@ c A]>] |@C6 E92? e_ :?5@@C 2?5 @FE5@@C G6?5@CD H:== D6E FA E9C@F89@FE 5@H?E@H?[ @776C:?8 A=6?EJ @7 @AA@CEF?:E:6D E@ 7:?5 D@>6E9:?8 F?:BF6 2?5 DFAA@CE =@42= 3FD:?6DD6D 2?5 >2<6CD] %C@==6JD H:== D9FEE=6 G:D:E@CD E@ %96 v:3D@? |:== |2C<6E 2?5 $@FE96C? $EC2:? qC6H6CJ] $6G6C2= =@42= 2CE:DED H:== 36 A2CE:4:A2E:?8 :? 2?5 2C@F?5 E96 r232CCFD pCED r@F?4:=[ E@@]k^Am
kAm%96 v2==6C:6D H:== 2=D@ @776C 6IE6?565 9@=:52J D9@AA:?8 9@FCD @? s64] `` 2?5 s64] `g[ 7C@> d\fib_ A]>][ 8:G:?8 G:D:E@CD 6IEC2 @AA@CEF?:E:6D E@ DE@A 3J 2?5 D66 r{p* @? 5:DA=2J] $E@A 3J %96 v2==6C:6D 2E E96 r232CCFD pCED r@F?4:= :? 5@H?E@H? r@?4@C5 2?5 D66 H92EVD 96C6 E9:D D62D@?Pk^Am
kAm{62C? >@C6 2Ei k2 9C67lQ9EEADi^^4232CCFD2CED4@F?4:=]@C8^4=2J^Q E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^4232CCFD2CED4@F?4:=]@C8^4=2J^k^2mk^Am
k9am%9:D H66<k^9am
kAmW}@G] h – }@G] `dXk^Am
kAmkDEC@?8m$A2C6 *2C?k^DEC@?8m W|%!X \ %F6D52J[ }@G] `_[ d\e A]>] \ p86D e\`` – (92E 42? J@F 5@ H:E9 DA2C6 J2C?n (6 H:== 6IA=@C6 >2?J 4C62E:G6 E9:?8D E@ 5@ H:E9 J2C?[ :?4=F5:?8 2? @3DE24=6 4@FCD6[ 4C62E:G6 2CE[ >2E9 6IA=@C2E:@?[ 2?5 6G6? =:E6C24J 24E:G:E:6D] %96C6 :D ?@ =:>:E E@ D<:==D J@F 42? H@C< @? H:E9 ;FDE 2 =:EE=6 DA2C6 J2C?] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|FD:4 2?5 |@G6>6?Ek^DEC@?8m W|xsX\ %F6D52J[ }@G] `_[ `` 2]>] E@ `a A]>] \ p86D b\d H:E9 42C68:G6C – y@:? FD 7@C 2 7F? 2?5 6?6C86E:4 AC@8C2> @7 >@G6>6?E[ >:?57F=?6DD[ :?E6C24E:G6 DE@C:6D[ 2?5 >FD:4] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m%H66? $E:E496D |256 $:>A=6i rC@496E q2D:4Dk^DEC@?8m W|%!X\ %9FCD52J[ }@G] `a[ cib_\dib_ A]>] \ p86D h\`b – x?E6C6DE65 :? =62C?:?8 2 ?6H D<:== E92E H:== =2DE 7@C J62CD E@ 4@>6n {62C? E96 32D:4D @7 4C@496E 2?5 AC24E:46 2 76H 368:??6C\7C:6?5=J DE:E496D] }@ 6IA6C:6?46 :D ?646DD2CJ[ ;FDE 4@>6 C625J E@ =62C?] }@ C68:DEC2E:@?] $FAA=:6D 2C6 =:>:E65] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|FD:4 U2>Aj |@G6>6?Ek^DEC@?8m Wr~}X\ uC:52J[ }@G] `b[ `_i`d\`` 2]>] \ p86D b\d H:E9 42C68:G6C – y@:? FD 7@C 2 7F? 2?5 6?6C86E:4 DE@CJ E:>6 H:E9 52?46[ C9JE9> 2?5 >FD:4P }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|FD:4 U2>Aj |@G6>6?Ek^DEC@?8m Wpu%X\ uC:52J[ }@G] `b[ `` 2]>] E@ `a A]>] \ p86D b\d H:E9 42C68:G6C – y@:? FD 7@C 2 7F? 2?5 6?6C86E:4 DE@CJ E:>6 H:E9 52?46[ C9JE9>[ 2?5 >FD:4] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m#6E9:?< vC2A9:E6i p q@E2?:42= sC2H:?8 (@C<D9@Ak^DEC@?8m\ $2EFC52J[ }@G] `c[ `_ 2]>] E@ ` A]>] \ (96E96C J@FVG6 ?6G6C A:4<65 FA 2 A6?4:= H:E9 2?J C62= :?E6?E:@? @C J@FVG6 366? 5C2H:?8 7@C J62CD 2?5 2C6 7:?2==J C625J E@ F?56CDE2?5 G2=F6 :?DE625 @7 8F6DD:?8 2E :E — E9:D :D E96 4=2DDP %CF=J F?56CDE2?5:?8 G2=F6[ 2?5 9@H E@ 249:6G6 2 7F== C2?86 E9C@F89 4@?E:?F@FD =2J6C:?8[ :D E96 D64C6E D2F46 E92E 92D 5C:G6? >J H@C< 7@C J62CD] x7 J@FVC6 2 368:??6C — 72?E2DE:4[ J@FV== =62C? D@ >F49] x7 J@FVC6 2? 6IA6C:6?465 2CE:DE — E6CC:7:4[ J@FV== F?=62C? D@ >F49] x AC@>:D6 E9:D H@C<D9@A H:== 492?86 J@FC 2AAC@249 E@ 8C2A9:E6[ 96=A:?8 :E 4=2:> :ED C:89E7F= A=246 2D 2 362FE:7F= >65:F> F?E@ :ED6=7] {@@<:?8 2E >J 86C2?:F>[ 2 H@C< :? AC@8C6DD[ J@F 42? D66 9@H =2J6C:?8 2?5 E6IEFC2= >2C< >2<:?8 2==@H 7@C 8@C86@FD C6DF=ED] !=62D6 3C:?8 2 D<6E493@@< 2?5 A6?4:=D — aw[ w[ wq[ aq[ cq — A=FD 2? 6C2D6C] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]r232CCFDpCEvF:=5]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]r232CCFDpCEvF:=5]@C8k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m~? $E286 2E E96 s2G:D %962EC6i tG6?:?8 :? E96 #@F?5 H:E9 {:?52 s2G:Dk^DEC@?8m\ $F?52J[ }@G] `d[ c A]>] \ r@F?ECJ >FD:4 =@G6CD[ >2C< J@FC 42=6?52CD 7@C 2? F?7@C86EE23=6 ?:89E] vC2>>J\H:??:?8 A6C7@C>6CD {:?52 s2G:D[ {2?8 $4@EE 2?5 D@?8HC:E6C\4@>65:2? q:== (9JE6 2C6 D6E E@ E2<6 E96 DE286 7@C “p? tG6?:?8 :? E96 #@F?5]” %9:D :?E:>2E6 ?:89E @7 24@FDE:4 >FD:4 H:== 36 :?;64E65 H:E9 9:ED[ 9F>@C 2?5 2 H9@=6 =@E @7 5@H?\9@>6 2AA62=] %96 2F5:6?46 42? 6IA64E E@ 962C D@>6 72>:=:2C EF?6D 3J D@>6 @7 E@52J’D 9@EE6DE 2CE:DED[ 2D H6== 2D (9JE6’D @H? 3C2?5 @7 D@>6E:>6D EH:DE65 3FE 2=H2JD 7F??J D@?8D] tG6?:?8 :? E96 #@F?5 :D 2 C67C6D9:?8 E2<6 @? E96 4=2DD:4 }2D9G:==6 D@?8HC:E6C C@F?5[ H96C6 E96 2CE:DED D92C6 E96 DE@C:6D 369:?5 E96 D@?8D[ A6C7@C> :? 2? 24@FDE:4 D6EE:?8[ 2?5 6?8286 E96 2F5:6?46 :? 2 C6=2I65[ FA\4=@D6 6IA6C:6?46] (96E96C J@FVC6 2 =@?8E:>6 4@F?ECJ >FD:4 72? @C D:>A=J 6?;@J 8C62E =:G6 A6C7@C>2?46D[ E9:D D9@H :D ?@E E@ 36 >:DD65] u@C E:4<6ED 2?5 >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]r232CCFDpCEDr@F?4:=]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]r232CCFDpCEDr@F?4:=]@C8k^2m @C 42== E96 3@I @77:46 2E f_c\ha_\afgf]k^Am
k9am}6IE H66<k^9am
kAmW}@G] `e – }@G] aaXk^Am
kAmkDEC@?8m(92E’D E96 $E:E49nk^DEC@?8m Wr~}X\ |@?52J[ }@G] `e[ c\d A]>] \ p86D `_Z – p 4=F3 7@C 2== J2C? 6?E9FD:2DED[ 3C:?8 J@FC AC@;64ED E@ H@C< @? H:E9 @E96C 9@33J:DED – H96E96C :E’D 4C@496E[ <?:EE:?8[ @C H62G:?8] sC@A\:?[ 3FE DFAA=:6D 2C6 =:>:E65] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|FD:4 2?5 |@G6>6?Ek^DEC@?8m W|xsX\ %F6D52J[ }@G] `f[ `` 2]>] E@ `a A]>] \ p86D b\d H:E9 42C68:G6C – y@:? FD 7@C 2 7F? 2?5 6?6C86E:4 AC@8C2> @7 >@G6>6?E[ >:?57F=?6DD[ :?E6C24E:G6 DE@C:6D[ 2?5 >FD:4] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8mrC27E6C’D r@C?6Ck^DEC@?8m W|%!X\ %F6D52J[ }@G] `f[ c\d A]>] \ p86D `gZ – r@>6 ;@:? FD E@ >2<6 J@FC @H? D:>A=6 5C62>42E496C 2?5 =62C? 23@FE E96 x?5:86?@FD A6@A=6D’ =@C6 2?5 EC25:E:@?D E92E 8@ 2=@?8 H:E9 :E] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8mx>AC@G r=F3k^DEC@?8m Wr~}X\ %F6D52J[ }@G] `f[ c\d A]>] \ %66?D Wp86D `a\`gX – r@>6 DEC6E49 J@FC 24E:?8 D<:==D H:E9 E9:D AC@8C2>] x>AC@G r=F3 H:== E6249 J@F 9@H E@ 86E :? E@F49 H:E9 J@FC :??6C E96DA:2?] y@:? FD 7@C 82>6D[ D<:ED[ 2?5 >@C6] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|FD:4 U2>Aj |@G6>6?Ek^DEC@?8m Wr~}X\ uC:52J[ }@G] a_[ `_i`d\`` 2]>] \ p86D b\d H:E9 42C68:G6C – y@:? FD 7@C 2 7F? 2?5 6?6C86E:4 DE@CJ E:>6 H:E9 52?46[ C9JE9> 2?5 >FD:4P }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|FD:4 U2>Aj |@G6>6?Ek^DEC@?8m Wpu%X \ uC:52J[ }@G] a_[ `` 2]>] E@ `a A]>] \ p86D b\d H:E9 42C68:G6C – y@:? FD 7@C 2 7F? 2?5 6?6C86E:4 DE@CJ E:>6 H:E9 52?46[ C9JE9>[ 2?5 >FD:4] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8mr232CCFD pCE vF:=5 r=2DDi r@?G:?4:?8 s6AE9 2?5 !6CDA64E:G6 :? (2E6C4@=@C {2?5D42A6Dk^DEC@?8m\ $2EFC52J[ }@G] a`[ `_ 2]>] E@ a A]>] \ qC:?8 J@FC :>28:?2E:@? — 4C62E:G:EJ :D A6CD@?2= 2?5 D9@F=5 36 6?;@J23=6] #2E96C E92? 4@AJ:?8 E96 :?DECF4E@C’D H@C<[ J@F H:== =62C? H2E6C4@=@C AC:?4:A=6D 2?5 E649?:BF6D E92E J@F 42? 2AA=J :? J@FC @H? DEJ=6] %9:D :D 2 7F?[ C6=2I65 4=2DD] s6D:8?65 7@C 368:??:?8 2?5 :?E6C>65:2E6 2CE:DED[ E9:D C6=2I65[ 92?5D\@? 4=2DD 6IA=@C6D E96 AC:?4:A=6D 2?5 E649?:BF6D FD65 E@ 4C62E6 4@?G:?4:?8 56AE9 :? H2E6C4@=@C =2?5D42A6D] p =2?5D42A6 4@>A@D:E:@? H:== 36 AC@G:565 2D 2 DE2CE:?8 A@:?E[ @C A2CE:4:A2?ED >2J 3C:?8 E96:C @H? DF3;64E] %@A:4D :?4=F56 4@>A@D:E:@?[ A6CDA64E:G6[ 4@=@C 56AE9 2?5 56?D:EJ[ @3;64E 56E2:=[ 2?5 E96 FD6 @7 9:89=:89ED 2?5 D925@HD E@ 4C62E6 C62=:DE:4 =2?5D42A6D] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]r232CCFDpCEvF:=5]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]r232CCFDpCEvF:=5]@C8k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m*2C? U2>Aj *2Ak^DEC@?8m W|%!X\ $2EFC52J[ }@G] a`[ a\b A]>]\ p86D `gZ \ qC:?8 J@FC 4FCC6?E 7:36C 2CED AC@;64E 2?5 6?;@J 2 7C:6?5=J J2AA:?8 D6DD:@? H:E9 76==@H J2C? 6?E9FD:2DEDP p== D<:== =6G6=D H6=4@>6] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G] a`[ a_ae \ r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
k9am&A4@>:?8k^9am
kAmkDEC@?8m$A:C:E65 pH2J |@G:6 2?5 rC27E }:89Ek^DEC@?8m W|%!X\ |@?52J[ }@G] ab[ cib_\dib_ A]>] \ p86D `_Z – y@:? FD 7@C 2 D4C66?:?8 @7 E96 36=@G65 $EF5:@ v9:3=: 7:=> Q$A:C:E65 pH2J]Q x>>6CD6 J@FCD6=7 :? w2J2@ |:J2K2<:’D 6?492?E:?8 H@C=5 2?5 564@C2E6 J@FC @H? 25@C23=6 D@@E DAC:E6 <6J492:? :?DA:C65 3J E96 7:=>] !@A4@C? H:== 36 AC@G:565P u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|FD:4 2?5 |@G6>6?Ek^DEC@?8m W|xsX\ %F6D52J[ }@G] ac[ `` 2]>] E@ `a A]>] \ p86D b\d H:E9 42C68:G6C – y@:? FD 7@C 2 7F? 2?5 6?6C86E:4 AC@8C2> @7 >@G6>6?E[ >:?57F=?6DD[ :?E6C24E:G6 DE@C:6D[ 2?5 >FD:4] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8mqFEE@? y6H6=CJk^DEC@?8m W|%!X\ (65?6D52J[ }@G] ad[ a\b A]>] \ p86D `a\`g – #625J E@ 86E 4C27EJn %9:D AC@8C2> EFC?D 6G6CJ52J 9@FD69@=5 EC62DFC6D :?E@ 723F=@FD 9@>6>256 ;6H6=CJP }@ C68:DEC2E:@? :D C6BF:C65] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m|FD:4 U2>Aj |@G6>6?Ek^DEC@?8m Wpu%X\ uC:52J[ }@G] af[ `` 2]>] E@ `a A]>] \ p86D b\d H:E9 42C68:G6C – y@:? FD 7@C 2 7F? 2?5 6?6C86E:4 DE@CJ E:>6 H:E9 52?46[ C9JE9>[ 2?5 >FD:4] }@ C68:DEC2E:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E tG6?ED 7@C }@G6>36C a_ae – r232CCFD r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 !:65>@?E r9@C2= $@4:6EJ !C6D6?EDi w2?56=VD |6DD:29k^DEC@?8m\ $F?52J[ }@G] ah[ b A]>]\w2?56=’D |6DD:29 :D @?6 @7 E96 >@DE 6?5FC:?8 H@C<D :? E96 49@C2= C6A6CE@:C6[ 7:CDE A6C7@C>65 :? sF3=:? :? `fca] #2E96C E92? E6==:?8 2 D:?8=6 ?2CC2E:G6[ :E C67=64ED @? E96 =:76 @7 r9C:DE E9C@F89 2 D6C:6D @7 E6IED 5C2H? 7C@> D4C:AEFC6[ >@G:?8 7C@> AC@A964J 2?5 3:CE9 E@ D24C:7:46 2?5 C656>AE:@?] xED 49@CFD6D[ 2C:2D[ 2?5 @C496DEC2= HC:E:?8 2C6 5:C64E 2?5 6IAC6DD:G6[ H9:49 92D 96=A65 :E C6>2:? 2446DD:3=6 E@ 2F5:6?46D 7@C 46?EFC:6D] %96 “w2==6=F;29” 49@CFD :D 2>@?8 E96 >@DE C64@8?:K65 >@>6?ED :? 2== @7 4=2DD:42= >FD:4[ 3FE E96 A@H6C @7 |6DD:29 4@>6D ;FDE 2D >F49 7C@> :ED BF:6E6C[ >@C6 C67=64E:G6 A2DD286D] p7E6C 2? @G6CH96=>:?8=J A@D:E:G6 C6DA@?D6 =2DE D62D@?[ H6 2C6 A=62D65 E@ 3C:?8 |6DD:29 324< E9:D J62C] xE 92D =@?8 366? 2DD@4:2E65 H:E9 E96 9@=:52J D62D@?[ @776C:?8 2 492?46 7@C 2F5:6?46D 2?5 A6C7@C>6CD E@ 4@>6 E@86E96C 2C@F?5 >FD:4 E92E 766=D 3@E9 72>:=:2C 2?5 >62?:?87F=] (96E96C 962C:?8 :E 7@C E96 7:CDE E:>6 @C C6EFC?:?8 E@ 2 J62C=J EC25:E:@?[ |6DD:29 4@?E:?F6D E@ 4@??64E H:E9 =:DE6?6CD :? 2 5:C64E 2?5 =2DE:?8 H2J] p DA64:2= 4@==23@C2E:@? H:E9 E96 $2=:D3FCJ $J>A9@?J ~C496DEC2] u@C E:4<6ED 2?5 >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]!:65>@?Er9@C2=$@4:6EJ]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]!:65>@?Er9@C2=$@4:6EJ]@C8k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m~=5 r@FCE9@FD6 %962EC6 !C6D6?EDi p??:6k^DEC@?8m – s64] b\`b[ fib_ A]>] 2?5 aib_ A]>] \ {62A:?V {:K2C5DP %96 :CC6AC6DD:3=6 4@>:4 DEC:A 96C@:?6 E2<6D 46?E6C DE286 :? @?6 @7 E96 H@C=5VD 36DE\=@G65 >FD:42=D] (:E9 6BF2= >62DFC6D @7 A=F4< 2?5 A@D:E:G:EJ[ =:EE=6 @CA92? p??:6 492C>D 6G6CJ@?6VD 962CED 56DA:E6 2 ?6IE\E@\?@E9:?8 DE2CE :? `hb_D }6H *@C< r:EJ] $96 :D 56E6C>:?65 E@ 7:?5 E96 A2C6?ED H9@ 232?5@?65 96C J62CD 28@ @? E96 5@@CDE6A @7 2 }6H *@C< r:EJ ~CA92?286 E92E :D CF? 3J E96 4CF6=[ 6>3:EE6C65 |:DD w2??:82?] (:E9 E96 96=A @7 E96 @E96C 8:C=D :? E96 @CA92?286[ p??:6 6D42A6D E@ E96 H@?5C@FD H@C=5 @7 }*r] x? 25G6?EFC6 27E6C 7F?\7:==65 25G6?EFC6[ p??:6 7@:=D |:DD w2??:82?VD 6G:= >249:?2E:@?D ]]] 2?5 6G6? 367C:6?5D !C6D:56?E uC2?<=:? s6=2?@ #@@D6G6=EP $96 7:?5D 2 ?6H 9@>6 2?5 72>:=J :? 3:==:@?2:C6 ~=:G6C (2C3F4<D[ 9:D A6CD@?2= D64C6E2CJ[ vC246 u2CC6==[ 2?5 2 =@G23=6 >FEE ?2>65 $2?5J] u@C D9@HE:>6D[ E:4<6ED[ 2?5 >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]@4E4@?4@C5]4@>Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]@4E4@?4@C5]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 !:65>@?E r9@C2= $@4:6EJ !C6D6?EDi p r9:=5 :D q@C?k^DEC@?8m – s64] c\e[ f A]>] 2?5 b A]>] \ y@:? E96 !:65>@?E r9@C2= $@4:6EJ 7@C E96:C 9@=:52J 4@?46CE[ 762EFC:?8 D6=64E:@?D 7C@> w2?56=VD |6DD:29 H:E9 @C496DEC2P u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]!:65>@?Er9@C2=$@4:6EJ]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]!:65>@?Er9@C2=$@4:6EJ]@C8k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8mr=62CH2E6C pCED w@=:52J |2C<6E a_aek^DEC@?8m\ $2EFC52J[ s64] d[ `_ 2]>] E@ b A]>] \ y@:? E96 r=62C(2E6C %6?2?E pCE:DED[ E96 r232CCFD pCE vF:=5 WrpvX 2?5 E96 $@FE96C? !:65>@?E (@@5EFC?6CD W$!(X \ 2=@?8 H:E9 @E96C =@42= 2CE:DED 2?5 2CE:D2?D[ D6==:?8 E96:C @C:8:?2= 92?5\4C27E65 H2C6D] pCE:DED H:== 36 D6E FA :? DEF5:@D 2?5^@C @? D2=6 E23=6D :? E96 |2:? v2==6CJ FADE2:CD[ E96 !2DD U2>Aj vC66?H2J v2==6CJ 5@H?DE2:CD[ 2?5 :? E96 r6C2>:4D r6?E6C 3F:=5:?8 {@33J 2C62] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]r=62CH2E6CpCE:DED]4@>Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]r=62CH2E6CpCE:DED]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m~? $E286 2E E96 s2G:D %962EC6i y:> pG6EE 2?5 uC:6?5Dk^DEC@?8m\ uC:52J[ s64] ``[ fib_ A]>] \ q@C? :? |2C49 `hcf :? 46?EC2= }@CE9 r2C@=:?2[ y:> pG6EE =62C?65 62C=J E96 65F42E:@?2= 2?5 6?E6CE2:?>6?E G2=F6 @7 DE@CJE6==:?8] $FCC@F?565 2?5 6?4@FC2865 3J A2C6?ED[ C6=2E:G6D[ ?6:893@CD H9@ H6C6 DFAA@CE:G6 :? 2== E9:?8D >FD:42= … 2?5 <66?=J 2H2C6 @7 D@>6 G6CJ 6?E9FD:2DE:4 =:2CD 2?5 DE@CJE6==6CD[ :E 42>6 ?2EFC2==J 7@C 9:> E@ A=2J >FD:42= :?DECF>6?ED 2?5 HC:E6 DE@C:6D 2== 9:D =:76] w6 =@G65 32==25D 2?5 E96 G2=F6 @7 E6249:?8^D92C:?8 :? D@?8D[ =6DD@?D =62C?65 3J @3D6CG:?8 @E96CD] u@C E:4<6ED 2?5 >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]r232CCFDpCEDr@F?4:=]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]r232CCFDpCEDr@F?4:=]@C8k^2m @C 42== E96 3@I @77:46 2E f_c\ha_\afgf]k^Am
kAmkDEC@?8mp?J@?6 r2? !2:?EP #6=2I65 $@4:2= !2:?E }:E6k^DEC@?8m\ $2EFC52J[ s64] `a[ d\gib_ A]>] \ &?H:?5[ 86E 4C62E:G6[ 2?5 6?;@J 2 C6=2I65[ D@4:2= A2:?E:?8 6IA6C:6?46 — ?@ AC:@C 2CE 6IA6C:6?46 C6BF:C65] %9:D 4@FCD6 :?G:E6D 25F=ED @7 2== D<:== =6G6=D E@ 6IA=@C6 24CJ=:4 A2:?E:?8 E9C@F89 8F:565[ DE6A\3J\DE6A :?DECF4E:@? :? 2 H6=4@>:?8 2?5 =@H\AC6DDFC6 6?G:C@?>6?E] t249 D6DD:@? 762EFC6D 2 ?6H E96>65 A2:?E:?8[ C2?8:?8 7C@> D62D@?2= D46?6D 2?5 =2?5D42A6D E@ 7F?[ DEJ=:K65 56D:8?D] *@F’== 36 =65 E9C@F89 E96 6?E:C6 AC@46DD — 7C@> 3=2?< 42?G2D E@ 7:?:D965 A:646D] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]r=62CH2E6CpCE:DED]4@>Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]r=62CH2E6CpCE:DED]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8mr@>65J +@?6 !C6D6?EDi |:<6 v@@5H:?k^DEC@?8m\ uC:52J[ s64] `g[ fib_ A]>] \ |:<6 v@@5H:? :D 2 C67C6D9:?8=J 7F??J 4@>65:2?[ DA62<6C[ 2?5 =6256C] w:D D:8?2EFC6 3@HE:6 :D 2 ?@5 E@ 9:D 6IA64E2E:@?\567J:?8 3C2?5 @7 4@>65J E92E =62G6D 2 G2C:6EJ @7 2F5:6?46D 7C@> 4@CA@C2E6 6G6?ED E@ DH2?<J 82=2D =2F89:?8 9JDE6C:42==J 2?5 4@>A=6E6=J :?DA:C65[ H:E9@FE 2 7@F= @C GF=82C H@C5 DA@<6?] u@C E:4<6ED 2?5 >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]r232CCFDpCEDr@F?4:=]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]r232CCFDpCEDr@F?4:=]@C8k^2m @C 42== E96 3@I @77:46 2E f_c\ha_\afgf]k^Am
kAmkDEC@?8mpFEF>? v=@Hi r2AEFC:?8 {:89E 2?5 $925@HD :? p4CJ=:4k^DEC@?8m\ #t$rwts&{x}v sp%t[ `_ 2]>] E@ a A]>] \ s6D:8?65 7@C 368:??6CD E@ :?E6C>65:2E6 DEF56?ED[ E9:D 92?5D\@? 24CJ=:4 A2:?E:?8 4=2DD H:== 8F:56 J@F :? 4C62E:?8 E96 8=@H[ 56AE9[ 2?5 >@G6>6?E @7 72== 7@=:286] !9:= H:== 56>@?DEC2E6 E649?:BF6D 7@C 3=6?5:?8 4@=@C[ 3F:=5:?8 4@?EC2DE[ 2?5 FD:?8 =:89E 2?5 D925@H E@ 3C:?8 J@FC 2FEF>? D46?6 E@ =:76] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4232CCFD2CE8F:=5]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]4232CCFD2CE8F:=5]@C8k^2m]k^Am
k9am~?8@:?8k^9am
kAmkDEC@?8m%96 r232CCFD pCE vF:=5’D ~A6? pCE %F6D52JDk^DEC@?8m – tG6CJ %F6D52J[ `_ 2]>] E@ b A]>] %96 vF:=5 H6=4@>6D G:D:E@CD[ 7:CDE E:>6 7@C 7C66 2E H66<=J ~A6? pCE %F6D52JD 2E r=62C(2E6C — :? E96 {@H6C {6G6=[ “vC66?H2J v2==6CJ]” t?E6C E9C@F89 E96 5@F3=6 8=2DD 5@@CD 724:?8 z6CC $EC66E[ :? E96 |2:? qF:=5:?8] vF:=5 >6>36CD 4@>6 2D @7E6? 2D E96J =:<6] qC:?8 =F?49[ 2 AC@;64E 2?5 J@FC DFAA=:6D] $@>6E:>6D 2 >6>36C 8:G6D 2 Q!@A\&AQ 4=2DDP %96 vF:=5 :D 2 r=62CH2E6C %6?2?E :? {@H6C\{6G6= $EF5:@ {{\`_a] $66 E96 r232CCFD pCE vF:=5 !C@7:=6 !286] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4=62CH2E6C2CE:DED]4@>Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]4=62CH2E6C2CE:DED]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m{62C? E96 p86\~=5 pCE @7 !2DE6=Dk^DEC@?8m \ !2DE6= r=2DD6D 2C6 @776C65 3J #68:?2 qFC496EE @? 2? :?5:G:5F2= @C D>2== 8C@FA 32D:D] r=2DD6D 2C6 EJA:42==J EH@ 9@FCD :? =6?8E9[ 2?5 E96 >2E6C:2=D 2C6 :?4=F565 7@C E96 7:CDE EH@ 4=2DD6D[ E@ 6?DFC6 E92E E96 DEF56?E H:== 86E E@ 6IA6C:6?46 H@C<:?8 H:E9 A2DE6=D 367@C6 E96J 4@>>:E E@ 2? :?G6DE>6?E :? >2E6C:2=D] x?5:G:5F2= 4=2DD6D 2C6 Sb_ A6C EH@ 9@FC D6DD:@?] }@E6i #68:?2 >@G65 7C@> 96C r=62C(2E6C $EF5:@ E@ 2 9@>6 DEF5:@ :? yF=J a_`fj D@ :?5:G:5F2= =6DD@?D >2J 36 8:G6? E96C6] vC@FA r=2DD6D 2E r=62C(2E6C pCE:DE $EF5:@D >2J 36 AF3=:4[ @C AC:G2E6 W:]6] =:>:E65 E@ 2 8C@FA J@F D6=64EX] vC@FA r=2DD6D C6BF:C6 2 >:?:>F> @7 c DEF56?ED 2?5 >2I @7 `_] p86 `_ 2?5 @=56C] r@?E24E #68:?2 2E f_c\had\hgbg 7@C >@C6 :?7@C>2E:@?] w6C H63D:E6 :D k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]C68:?23FC496EE]4@>QmHHH]C68:?23FC496EE]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m$:A U2>Aj $E:E49 2E (6DE {@@A {@42=k^DEC@?8m\ |@?52JD 2E e A]>] \ %9:D :D 2? 6IE6?D:@? @7 @FC %F6D52J w@@<D U2>Aj q@@<D >66E FA] p?J@?6 :D H6=4@>6 E@ ;@:?[ ;FDE 3C:?8 J@FC 4C@496E @C <?:EE:?8 AC@;64E E@ H@C< @?] *@FVC6 H6=4@>6 E@ AFC492D6 J@FC @H? 7@@5 2?5 5C:?< 7C@> E96 (6DE {@@A {@42= >6?FP (6 >66E FADE2:CD 2E (6DE {@@A {@42= Wab` (6DE pG6X] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]65:E:@?D3@@<DE@C6]4@>Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]65:E:@?D3@@<DE@C6]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8mrC@496E `_`i ~?6\@?\~?6 q68:??6C {6DD@?Dk^DEC@?8m\ tG6CJ |@?52J[ h 2]>] E@ bib_ A]>] \ }6H E@ 4C@496En %9:D @?6\@?\@?6 =6DD@? 2E t5:E:@?D r@7766 $9@A U2>Aj q@@<DE@C6 :D E96 A6C764E A=246 E@ DE2CE] {62C? E96 32D:4D 2E J@FC @H? A246[ 7C@> 9@=5:?8 E96 9@@< E@ >2<:?8 J@FC 7:CDE DE:E496D[ H:E9 A6CD@?2=:K65 8F:52?46 E2:=@C65 ;FDE 7@C J@F] !C:G2E6 =6DD@?D H:== 36 96=5 @? |@?52JD DE2CE:?8 :? y2?F2CJ 2?5 H:== 36 @776C65 5FC:?8 @A6?:?8 9@FCD 2?5 32D65 @? 2G2:=23:=:EJ] p55:E:@?2= 56E2:=D @? E96 4=2DD 2?5 9@H E@ C68:DE6C 42? 36 7@F?5 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]65:E:@?D3@@<DE@C6]4@>QmHHH]65:E:@?D3@@<DE@C6]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8mz?:EE:?8 `_`i ~?6\@?\~?6 q68:??6C {6DD@?Dk^DEC@?8m\ tG6CJ %9FCD52J[ h 2]>] E@ b A]>] \ p=H2JD H2?E65 E@ =62C? 9@H E@ <?:En x? E9:D AC:G2E6 368:??6C =6DD@?[ J@FUCDBF@j== 86E 92?5D\@? :?DECF4E:@? 4@G6C:?8 6DD6?E:2= D<:==D =:<6 42DE:?8 @?[ 32D:4 DE:E496D[ 2?5 C625:?8 D:>A=6 A2EE6C?D U>52D9j 2== 2E 2 A246 E92E 766=D 4@>7@CE23=6] t5:E:@?D r@7766 $9@A U2>Aj q@@<DE@C6 :D @776C:?8 AC:G2E6 <?:EE:?8 =6DD@?D @? %9FCD52JD[ DE2CE:?8 :? y2?F2CJ] %96 4=2DD6D H:== 36 @776C65 5FC:?8 E96:C ?@C>2= 9@FCD 32D65 @? 2G2:=23:=:EJ] |@C6 56E2:=D @? E96 4=2DD 2?5 C68:DEC2E:@? 42? 36 7@F?5 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]65:E:@?D3@@<DE@C6]4@>QmHHH]65:E:@?D3@@<DE@C6]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 $H2?66 %962EC6k^DEC@?8m :D E96 A=246 E@ 36 7@C >@G:?8 2?5 8C@@G:?8 E9C@F89 J@FC H66<P |2C< J@FC 42=6?52CD] z2??2A@=:D !2C<D 2?5 #64C62E:@? :D @776C:?8 D6G6C2= 52?4:?8 @AA@CEF?:E:6D 7@C 2== E@ 6?;@J |@?52JD U?52D9j uC66 {:?6 s2?4:?8[ e\g A]>]j %F6D52JD \ uC66 s2?46] (2=<] !2CEJ] p u:E?6DD 6IA6C:6?46P dib_\eib_ A]>]j (65?6D52JD \ $928 s2?4:?8[ Sd^!6CD@? eib_\hib_ A]>] r@>6 @FE E@ 2?J @C 2== @7 E96D6 6G6?ED E@ >2<6 ?6H 7C:6?5D 2?5 s:D4@G6C 2 w62=E9J {:76 :? z2??2A@=:D] }@ C68:DEC2E:@? ?66565[ ;FDE 4@>6 ;@:? E96 7F?P u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]72463@@<]4@>^r:EJ@7z2??2A@=:DQmHHH]72463@@<]4@>^r:EJ@7z2??2A@=:Dk^2mk^Am
kAmkDEC@?8m~A6? |:4 \ $A@E=:89E $6C:6Dk^DEC@?8m \ tG6CJ cE9 %9FCD52J fib_\hib_ A]>] r@>6 ;@:? FD 7@C E9:D :?4C65:3=6 DA@E=:89E D6C:6D 2?5 @A6? >:4] $:8? FA E@ D92C6 @? E96 >:4 2E E96 6G6?E[ 7C66 E@ E96 AF3=:4 2?5 36DE 4@7766 :? E@H?] xEVD 7C66 2?5 E96C6VD ?@ C68:DEC2E:@? C6BF:C65] (:C65 r@7766 tDAC6DD :D 2E ceh }] r2??@? q=G5] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]72463@@<]4@>^8F6C:==2]A@6ED]7@F?56CDQmHHH]72463@@<]4@>^8F6C:==2]A@6ED]7@F?56CDk^2mk^Am
kAmkDEC@?8mp7E6C $49@@= 2?5 p5F=E pCE r=2DD6Dk^DEC@?8m :? 5C2H:?8[ A2:?E:?8[ A@EE6CJ[ 2?5 D4F=AEFC6] p7E6C D49@@= 4=2DD6D 7C@> cib_\eib_ A]>] 2?5 25F=E 4=2DD6D 7C@> e\g A]>] @? |@?52J[ %F6D52J[ @C %9FCD52J @?6 52J A6C H66< 7@C D:I H66<D] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== f_c\fge\gdf_]k^Am
kAmkDEC@?8m}@CE9 r2C@=:?2 |FD:4 w2== @7 u2>6k^DEC@?8mU?3DAj\ %96 }@CE9 r2C@=:?2 |FD:4 w2== @7 u2>6 |FD6F> :D 2 D276[ 7F?[ 2?5 E@F49\7C66 G:D:E 7@C J@FC 7C:6?5D 2?5 72>:=J] %96 |FD6F> :D @A6? E@ E96 AF3=:4 |@?52J\uC:52J[ `_ 2]>] E@ ?@@? 2?5 `U?52D9jc A]>][ 4=@D65 ?@@? E@ ` A]>] 7@C =F?49] #6D6CG6 J@FC G:D:E 2E k2 9C67lQ9EEAi^^?@CE942C@=:?2>FD:492==@772>6]@C8Qm?@CE942C@=:?2>FD:492==@772>6]@C8k^2m] xEVD =@42E65 2E e__ s2=6 t2C?92C5E q=G5][ z2??2A@=:D]k^Am
kAmkDEC@?8m~A6? pCE s2Jk^DEC@?8m \ tG6CJ %F6D52J[ `_ 2]>] E@ b A]>] \ qC:?8 J@FC =F?49 2?5 5C:?<[ 3C:?8 2 AC@;64E J@F 2C6 H@C<:?8 @? 2?5 J@FC DFAA=:6D] ~C 3C:?8 H@C< J@F’5 =:<6 E@ D92C6 2?5 5:D4FDD] %9:D :D 2 H@C<:?8[ H66<=J >66E:?8[ 6249 %F6D52J[ E@ H@C< H:E9 2?5 D92C6 H:E9 2CE:DED 2?5 =:<6\>:?565 A6@A=6 H9@ 2AAC64:2E6 4C62E:G:EJ] r=62C(2E6C pCED r6?E6C U2>Aj $EF5:@D Waab rC@H6== sC:G6 }([ r@?4@C5X \ 6?E6C E9C@F89 E96 5@F3=6 8=2DD 5@@CD 724:?8 z6CC $EC66E[ 42==65 E96 vC66?H2J v2==6CJ] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?i p3@FE &D W4232CCFD2CE8F:=5]@C8X]k^Am
kAmkDEC@?8mr2776:?2E6 H:E9 rC62E:G6Dk^DEC@?8m U?52D9j tG6CJ $64@?5 $2EFC52J[ `_U?52D9j`` 2]>] %96 r@?4@C5 2C62 :D 7:==65 H:E9 2CE:DED @7 2== <:?5D[ =6EUCDBF@jD E2<6 D@>6 E:>6 E@ 86E E@ <?@H 6249 @E96CP y@:? FD 6G6CJ a?5 $2EFC52J DE2CE:?8 yF=J g 7@C 4@7766 2?5 4C62E:G6 4@?G6CD2E:@?D] p== 2CE:DED 2C6 H6=4@>6] }@ C68:DEC2E:@? 2?5 :EVD 7C66] r@7766 7@C AFC492D6] r=62C(2E6C pCED r6?E6C U2>Aj $EF5:@D :D 2E aab rC@H6== sC:G6 }([ r@?4@C5] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4=62CH2E6C2CE:DED]4@>QmHHH]4=62CH2E6C2CE:DED]4@>k^2mk^Am
kAmkDEC@?8m!=6:? p:C H:E9 E96 rpvk^DEC@?8m \ r2==:?8 2== 2CE:DEDP u:CDE E:>6CD H6=4@>6P s@?UCDBF@jE H@CCJ :7 J@F 5@?UCDBF@jE 92G6 2== E96 E9:?8D[ J@F E9:?< J@F ?665[ E9:D :D 2 G6CJ :?7@C>2= 82E96C:?8[ 2?5 J@FC 76==@H 2CE:DED 2C6 92AAJ E@ 96=AP #6249 @FE E@ 86E @? E96 >2:=:?8 =:DE 7@C G2C:@FD 6G6?EDP w2D E96 :562 @C E96 7F? @7 !=6:? p:C 6G6C 72D4:?2E65 J@Fn !=6:? 2:C :D 2 uC6?49 E6C> >62?:?8[ U=5BF@j56?@E:?8 @C :? E96 >2??6C @7 2 `hE9\46?EFCJ DEJ=6 @7 A2:?E:?8 @FE5@@CD[ @C H:E9 2 DEC@?8 D6?D6 @7 E96 @A6? 2:C[ E92E 3642>6 2 46?EC2= 762EFC6 @7 uC6?49 :>AC6DD:@?:D>]UC5BF@j $@>6 72>@FD !=6:? 2:C A2:?E6CD H6C6 2>@?8DE E96 >@DE :>AC6DD:G6 A2:?E6CD 7C@> 9:DE@CJ :?4=F5:?8 |@?6E[ w@>6C 2?5 $2C86?E] (:E9:? E96 r232CCFD pCE vF:=5[ 2 8C@FA @7 !=6:? 2:C A2:?E6CD 92G6 32?565 E@86E96C E@ 6?;@J E96 =@G6=J }@CE9 r2C@=:?2 !:65>@?E 2?5 DFCC@F?5:?8 D:E6D G:2 !=6:? 2:C] %96J 92G6 ?2>65 E96>D6=G6D[ U=5BF@jsFDEJ #@25 !2:?E6CDUC5BF@j 2?5 >66E E@ 6IA=@C6 E96 :?5@@CD W:?4=6>6?E H62E96CX 2?5 @FE5@@CD E92E @776C 4@F?E=6DD @AA@CEF?:E:6D E@ 6IAC6DD @?6UCDBF@jD 2CE:DE:4 4FC:@D:EJ 2?5 A2DD:@?] w2G6 BF6DE:@?D @C :?E6C6DE65 :? ;@:?:?8 E9:D 7C66 8C@FA @7 25G6?EFC@FD 2CE:DEDn #6249 @FE E@ !=6:? p:C r92:C[ ~UCDBF@j{J?52 (2=<6C 2E k2 9C67lQ>2:=E@i@=J?52]H2=<6Co8>2:=]4@>Qm@=J?52]H2=<6Co8>2:=]4@>k^2m] uC66] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4232CCFD2CE8F:=5]@C8QmHHH]4232CCFD2CE8F:=5]@C8k^2mk^Am
kAmkDEC@?8m#@H2?\r232CCFD r@>>F?:EJ r@==686 r@FCD6 ~776C:?8Dk^DEC@?8m \ r@?E:?F:?8 t5F42E:@? 4@FCD6D 2G2:=23=6 H:E9 #@H2?\r232CCFD r@>>F?:EJ r@==686] x? 255:E:@? E@ 42C66C 4@FCD6D[ H6 2=D@ @776C A6CD@?2= 6?C:49>6?E 4@FCD6D] r2== f_a\a`e\faaa @C C68:DE6C @?=:?6 2E k2 9C67lQ9EEADi^^446]C44]65F^Qm9EEADi^^446]C44]65F^k^2m] %96 7@==@H:?8 =:?< :D 4@?E:?F2==J FA52E65 H:E9 ?6H 4@FCD6 @776C:?8Di k2 9C67lQ9EEADi^^D9@CEFC=]2E^!J=|8Qm9EEADi^^D9@CEFC=]2E^!J=|8k^2mk^Am
Stay up-to-date on what's happening
Receive the latest in local entertainment news in your inbox weekly!