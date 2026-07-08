Popular Spotlight MAKING DISCIPLES LETTER Making disciples letter: Secret sexual sinful lifestyle By Al Stanford Jul 8, 2026 Jul 8, 2026 Updated Jul 9, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save By Al Stanford Remember the great King David of the Bible?kAmv@5 =@G65 E96 8C62E <:?8 2?5 FD65 9:> :? 2 >:89EJ H2J[ 3FE E96 <:?8 925 2 D64C6E[ D6IF2==J D:?7F= =:76DEJ=6 2?5 E9@F89E 96 925 8@EE6? 2H2J H:E9 :E]k^Amk9amz:==65 E96 8:2?E H:E9 2 D=:?8D9@Ek^9amkAms2G:5 <:==65 E96 8:2?E H:E9 2 D=:?8D9@E 2?5 HC@E6 >2?J @7 E96 !D2=>D :? 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