Cabarrus Arts Council
The local creative community is invited to gather for the Cabarrus Arts Council’s next Creative Mixer on Thursday, May 21, from 5-7 p.m. at First-N-Flights. This month’s mixer will feature special guests from the Arts & Science Council (ASC), who will introduce the launch of the 2027 Regional Artist Directory.
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